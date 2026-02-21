El mundo de la salsa despide a Willie Colón: artistas reaccionan a su fallecimiento a los 75 años
Connmoción en la música latina tras la muerte del maestro de la salsa Willie Colón.
La noticia del fallecimiento del maestro salsero, Willie Colón, este 21 de febrero de 2026, generó una ola de reacciones en el mundo artístico y entre sus seguidores. Figuras de la música latina expresaron su tristeza en redes sociales, destacando su legado.
La noticia fue confirmada por su esposa, Julia Colón Craig y amigos cercanos del artista. Willie Colón, cuyo nombre de pila era William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950 y falleció a los 75 años, tras estar internado en una clínica de Nueva York debido a complicaciones de salud.
En el comunicado oficial, su esposa expresó la profunda tristeza de la familia. En él, se anuncia que el amado esposo, padre y renombrado músico “partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”. A pesar del dolor por su ausencia, la familia se regocija “con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”. Agradecieron las oraciones y el apoyo recibido, solicitando privacidad en este momento de duelo. El comunicado fue acompañado de una imagen de Willie Colón tocando la trompeta.
Noticia en desarrollo