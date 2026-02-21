El mundo de la salsa despide a Willie Colón: artistas reaccionan a su fallecimiento a los 75 años

La noticia del fallecimiento del maestro salsero, Willie Colón, este 21 de febrero de 2026, generó una ola de reacciones en el mundo artístico y entre sus seguidores. Figuras de la música latina expresaron su tristeza en redes sociales, destacando su legado.

La noticia fue confirmada por su esposa, Julia Colón Craig y amigos cercanos del artista. Willie Colón, cuyo nombre de pila era William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950 y falleció a los 75 años, tras estar internado en una clínica de Nueva York debido a complicaciones de salud.

En el comunicado oficial, su esposa expresó la profunda tristeza de la familia. En él, se anuncia que el amado esposo, padre y renombrado músico “partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”. A pesar del dolor por su ausencia, la familia se regocija “con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”. Agradecieron las oraciones y el apoyo recibido, solicitando privacidad en este momento de duelo. El comunicado fue acompañado de una imagen de Willie Colón tocando la trompeta.

Noticia en desarrollo