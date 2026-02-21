Esposa de Willie Colón: “Murió pacíficamente, rodeado de su amada familia”

Este sábado se conoció la noticia de la muerte del salsero estadounidense Willie Colón a los 75 años.

Su esposa Julia Colón publicó a través de la cuenta oficial del maestro la noticia de su muerte diciendo:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y de los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agregó.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, finalizó.

El pasado jueves 19 de febrero se conoció por X que el miércoles el maestro fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios en Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, en estado delicado.

Lea el comunicado completo sobre la muerte de Willie Colón:

