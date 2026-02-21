¿Cuáles son las mejores canciones de Willie Colón? Un viaje por su legado musical

El legado que dejó Willie Colón en la salsa es bastante extensivo; se consolidó como uno de los artistas más grandes del género y de la industria en general.

Su figura no solo representa la maestría musical, sino también la resistencia cultural de los latinos en Nueva York durante la efervescente década de los 70.

El cantautor escribió e interpretó bastantes éxitos musicales, demostrando una versatilidad única. Su paso por los escenarios no fue simplemente el de un intérprete, sino el de un visionario.