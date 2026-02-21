Murió Willie Colón, leyenda de la salsa

Este 21 de febrero murió el maestro Willie Colón, leyenda de la música que se destacó como trombonista, compositor e intérprete de canciones icónicas de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’.

Le puede interesar: ¿Cuáles son las mejores canciones de Willie Colón? Un viaje por su legado musical

El artista, quien tenía 75 años, murió por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

Pese a que en días pasados había circulado información no verificada en redes sociales que sugería que el artista se encontraría en un delicado estado de salud, en esta ocasión la familia publicó un comunicado en las redes sociales del artista confirmando la noticia:

Lea más: ¿Quién fue Willie Colón? Más de 40 años de trayectoria musical

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Este es el comunicado que confirma la muerte de Willie Colón:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: