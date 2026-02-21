Ya está en la orquesta celestial, nos dejó canciones inolvidables: Fruko sobre Willie Colón

Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruko, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre la muerte de la leyenda de la salsa Willie Colón.

Le puede interesar: Murió Willie Colón, leyenda de la salsa

Fruko aseguró que recibe la noticia con “mucho pesar”, pero se declaró orgulloso de haber conocido a la estrella de la música que dejó inolvidables canciones.

“Es inolvidable su sonido, su ímpetu, su disposición, definitivamente es una estrella de la música que se nos va, pero está en la orquesta celestial, que cada vez tiene más integrantes”, dijo.

Agregó que se declara admirador “del señor que nos enseñó con su trombón callejero el alma de nuestra música, que es muy valiosa”.

Cómo murió Willie Colón:

El artista, quien tenía 75 años, murió por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

Pese a que en días pasados había circulado información no verificada en redes sociales que sugería que el artista se encontraría en un delicado estado de salud, en esta ocasión la familia publicó un comunicado en las redes sociales del artista confirmando la noticia.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Ampliar Cerrar

Lea también: Esposa de Willie Colón: “Murió pacíficamente, rodeado de su amada familia”

¿Quién fue Willie Colón?

William Anthony Colón Román, más conocido artísticamente como Willie Colón, fue un cantautor y trombonista estadounidense con origen puertorriqueño.​

Colón nació el 28 de abril de 1950 y fue formado por sus padres con la herencia musical de Puerto Rico. Creció en el barrio latino del Bronx, en Nueva York, donde se encaminó tempranamente al estudio de la trompeta y el clarinete.

Asimismo, fue reconocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, consagrándose así como una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa.

Escuche la entrevista completa: