¿Quién fue Willie Colón? Más de 40 años de trayectoria musical
Willie Colón se consagró como una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa.
Este 21 de febrero, se conoció la noticia de la muerte de Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años.
En días pasados, había circulado información no verificada en redes sociales que sugería que el artista estaría en delicado estado de salud. Incluso, otras leyendas de la música como el artista Rubén Blades expresaron preocupación por la situación del artista.
¿Quién fue Willie Colón?
William Anthony Colón Román, más conocido artísticamente como Willie Colón, fue un cantautor y trombonista estadounidense con origen puertorriqueño.
Colón nació el 28 de abril de 1950 y fue formado por sus padres con la herencia musical de Puerto Rico. Creció en el barrio latino del Bronx, en Nueva York, donde se encaminó tempranamente al estudio de la trompeta y el clarinete.
Tiempo después y por su admiración a Mon Rivera, decidió encaminarse por el trombón, instrumento por el cual tiempo después sería reconocido.
Asimismo, fue reconocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, consagrándose así como una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa.
¿Qué premios ganó Willie Colón?
A lo largo de su trayectoria musical, Willie Colón logró hacerse con:
- 11 nominaciones al Grammy
- 1 premio a la trayectoria de los Latin Grammy
- 15 discos de oro
- 5 discos de platino
