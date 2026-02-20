Mauricio Toro denuncia que le están haciendo ‘conejo’ a la Ley de Etiquetado en alimentos y bebidas

El excongresista y candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, Mauricio Toro, alertó que hay empresas que “le están haciendo conejo” a la Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia que ordena fijar sellos en los empaques de alimentos y bebidas cuando tienen exceso de azúcares, sodio, grasas, entre otros.

En entrevista con 6AM W, denunció que algunas compañías se están aprovechando de un vacío en la reglamentación de la ley para omitir esta obligación.

“Entonces están poniendo en letra minúscula, que casi que hay que ver con lupa o con un zoom gigantesco, ‘consulte nuestra página web el etiquetado’, lo omiten y, cuando uno va a ese QR o a esa página web que está caída, en las empresas que sí lo tienen habilitado, ahí aparece entonces la cantidad de sellos que tienen”, dijo.

Y expresó que lo más preocupante, es que gran parte de estos alimentos ultraprocesados es para consumo de bebés.

“Estamos encontrando compotas, algunos yogures que han omitido ese etiquetado deliberadamente y están engañando a los padres de familia porque hay otras compotas que sí lo traen. Entonces, cuando usted encuentra en el anaquel una que sí lo trae y otra que le está haciendo conejo, se va por la que está haciendo esta competencia desleal y eso es muy grave”, agregó.

¿Por qué dice que hay un vacío en la reglamentación de la ley?

En cuanto a los responsables de este “vacío” en la reglamentación de la norma, el excongresista recordó que esta estuvo a cargo del Ministerio de Salud, años atrás.

Según explicó, uno de los artículos les permite a algunas marcas poner información adicional sobre sus ingredientes en sus páginas web.

“Están utilizando esa información adicional como si fuera la adicional del producto, pero no, le están haciendo ‘conejo’ al etiquetado y eso no lo dice la ley, eso está violentando una ley de la República", sostuvo.

A propósito, alertó que esta omisión puede acarrear acciones legales contra las empresas que engañen a los ciudadanos “con ambigüedades”.

Por esta razón, le hizo un llamado al Ministerio de Salud a hacerle seguimiento a esta reglamentación.

Por último, señaló que el objetivo de esta ley es que las empresas dejen de usar químicos y azúcares en exceso y empiecen a sustituirlos por productos más sanos y saludables.

“Pero hay algunas empresas que, por hacerle conejo a la ley y al consumidor, entonces lo que están haciendo es bajar el límite del azúcar un granito para quedar por debajo de la tabla y así no tener que usar el etiquetado, siendo esto, de todas maneras, alto y preocupante”, indicó.

Y añadió que el 30% del presupuesto de una familia se está destinando a temas de salud por cuenta de enfermedades no transmisibles, que se adquieren por malos hábitos alimenticios, como los altos niveles de colesterol y triglicéridos y diabetes.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

