¿Subirá el precio de la carne y otros alimentos por inundaciones en Córdoba? Líder ganadero advirtió

La inesperada ola invernal que azota Córdoba y otras regiones del país ha desatado un desastre sin precedentes en el sector agropecuario, con inundaciones masivas que superan todas las previsiones, según advirtió Pedro Heller, ganadero y representante de Fedegan.

Heller, quien conoce de primera mano los estragos en el campo, describió la situación como “crítica”, con crecidas repentinas de los ríos San Jorge y Sinú que han anegado el 90% del departamento.

Comentó que más de 170 mil hectáreas están bajo agua, afectando a 600 mil reses, además de pérdidas totales en cultivos y daños severos en infraestructuras. Municipios como Tierralta, Montería, Puerto Escondido, San Pelayo, Lorica y Moñitos figuran entre los más golpeados.

“Esta no es la temporada habitual de lluvias; el impacto es devastador y requiere una respuesta inmediata del Gobierno”, enfatizó el vocero en diálogo con 6AM W. Heller lamentó la falta de claridad sobre el monto total de la tragedia, lo que impide cuantificar con precisión las pérdidas de ganaderos y agricultores del sector agroindustrial.

El dirigente urgió acciones rápidas para mitigar el colapso en una zona vital para la economía nacional, mientras las autoridades evalúan la magnitud del fenómeno.





