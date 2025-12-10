Invima alerta sobre falsificación de leche en polvo Induleche y advierte riesgo para la salud

SALUD

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras identificar la falsificación del producto “Leche en Polvo Entera Fortificada con Vitaminas A y D3” de la marca Induleche, en presentación de 800 gramos, correspondiente al lote 1J120525 con fecha de vencimiento 12 de mayo de 2026.

La denuncia fue presentada por Indulacteos de Colombia S.A.S., titular del registro sanitario, que confirmó que el producto fraudulento no pertenece a su fabricación ni empaque.

Según la compañía, la imitación presenta notorias diferencias en diseño, codificación, diagramación, tipografía, colores, rotulado y calidad del sello, además de un evidente error ortográfico en la etiqueta: “Industria ColomNIANA”.

El Invima advirtió que este producto incumple la normativa sanitaria, ofrece información engañosa y no garantiza condiciones de calidad e inocuidad, lo que representa un riesgo para la salud.

La entidad señaló que, al ser un artículo de origen desconocido, carece de trazabilidad y podría haber sido producido bajo condiciones antihigiénicas o con ingredientes no aptos para el consumo.

En respuesta, el Invima pidió a las autoridades territoriales realizar búsqueda activa del producto, adelantar labores de inspección, vigilancia y control, y difundir la alerta por los canales institucionales.

Asimismo, invitó a comercios y distribuidores a abstenerse de vender el producto falsificado y aplicar las medidas sanitarias correspondientes si lo encuentran.

La entidad recomendó a los consumidores no comprar ni consumir este lote de leche en polvo Induleche. Quienes ya lo hayan adquirido deben suspender su consumo de inmediato y reportarlo a las autoridades sanitarias.