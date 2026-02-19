Juan Carlos Pinzón pidió a partidos políticos hacer debate de moción de censura al MinSalud

El precandidato presidencial de “La Gran Consulta por Colombia”, Juan Carlos Pinzón, pidió a los partidos de oposición Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, y otros, que se unan para hacer un debate de moción de censura el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Es lo mínimo que se puede hacer (...) ante el deterioro de la atención y la muerte de miles de pacientes”, dijo en una carta enviada a los dirigentes y presidentes de varios partidos políticos con representación en el Capitolio.

Según Pinzón, “hay un genocidio en marcha contra el pueblo colombiano. Por todo esto, y lo que nos enteramos en estos días con la muerte del niño Kevin Acosta y la victimización a su madre, donde ha sido abusada, maltratada, en medio de su luto por parte del ministro y del jefe de Estado”, dijo.

La justificación para la moción de censura a Jaramillo se basa en cinco puntos: “la intervención de las EPS privadas, los retrasos en pagos a prestadores, el desmantelamiento de la red privada de salud, el aumento de muertes evitables, la corrupción y politiquería rampantes en las EPS intervenidas”.

También pidió que lo respalden en la moción de censura los compañeros de su consulta: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.