Camacol advierte cuánto podría subir el precio de la vivienda VIS en 2026

Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026 // Caracol Radio

VIVIENDA

La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) alertó que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026 podría traducirse en un aumento de hasta el 10% en el precio de la vivienda, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos y a la Vivienda de Interés Social (VIS).

Según el gremio, la decisión fue adoptada de manera unilateral, sin suficiente sustento técnico ni concertación social, y está desalineada con la inflación y el crecimiento de la productividad.

Esto, advierte CAMACOL, genera presiones inflacionarias adicionales, dado que el salario mínimo funciona como variable de indexación para tarifas, servicios, costos de seguridad social y, de forma sensible, el precio de la vivienda.

El aumento del salario mínimo eleva los costos de construcción tanto de forma directa , la mano de obra representa cerca del 25% de los costos, como indirecta, a través de insumos, transporte y servicios. De acuerdo con estimaciones preliminares del gremio, este choque podría incrementar en cerca de 4% los costos totales de construcción, presión que terminaría trasladándose al comprador final.

CAMACOL también advirtió que, dado que el precio de la VIS está definido en salarios mínimos, el ajuste eleva automáticamente los topes de precios, deteriorando su asequibilidad y expulsando del mercado a miles de hogares, especialmente aquellos con ingresos informales o variables.

Desde el punto de vista laboral, el gremio señaló que el aumento encarece la contratación formal en un país donde cerca del 55% de los ocupados está en la informalidad, lo que podría traducirse en menor generación de empleo y mayor costo de vida.

“Es un buen eslogan, pero una mala política”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de CAMACOL, quien advirtió que mejorar los ingresos de los trabajadores formales no puede hacerse a costa de frenar el empleo, presionar la inflación y encarecer la vivienda social.