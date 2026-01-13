¿Si se fija precio de vivienda VIS en pesos los constructores harían proyectos? Responde MinVivienda

Con el incremento del salario mínimo, muchos bienes y servicios también suben en ese mismo porcentaje. Ese es el caso de la Vivienda de Interés Social, que según la ley del Plan Nacional de Desarrollo su valor se incrementa según salarios mínimos.

De hecho, con el tope para la vivienda VIS de 135 salarios mínimos vigentes, en este año 2026 quedaría en $ 236,3 millones y en 2025 estaba en $ 192,1 millones. Es decir, a las personas les incrementa en 44 millones el precio de su vivienda VIS si su vivienda es de ese tope.

Además, en el caso de Bogotá, Medellín o Cali, que tienen más de un millón de habitantes, el valor máximo es de 150 salarios mínimos, es decir, de $ 262 millones de pesos, y en 2025 el tope era de $ 213 millones de pesos.

Debido a esto el Ministerio de Vivienda expidió un borrador de decreto para fijar el top de la vivienda en pesos colombianos.

Al respecto, Aydeé Marsiglia, viceministra de Vivienda, afirmó en 6AM W de Caracol que con esto buscan proteger a los compradores de Vivienda de Interés Social debido a las quejas de muchas familias que han sido beneficiarias del subsidio adquisición de vivienda nueva y se han visto afectados por los cambios de vigencia porque automáticamente los constructores, una vez cambiaba la vigencia, subían el precio de la vivienda.

“El Plan Nacional de Desarrollo establece unos topes máximos mediante el cual se define la Vivienda de Interés Social. En este caso, 135 salarios mínimos. Es decir, todo lo que cueste por debajo de 135 salarios mínimos se considera una vivienda de interés social. Pero en ninguna manera el Plan Nacional de Desarrollo fija los precios que se deben dar a los consumidores en salarios mínimos, que era la práctica que se venía aconteciendo”, aseveró.

Sin embargo, abogados alertan que no se puede mediante un decreto desindexar el precio de la vivienda VIS del salario mínimo, porque eso está en una ley, al respecto la viceministra sentenció que está “completamente segura” de que sí se puede hacer.

De hecho, resaltó que en el PND solo se establece el top en salarios mínimos.

Además, hay expertos que señalan que esto podría tener unos efectos adversos para los colombianos que quieren comprar este tipo de vivienda pues a los constructores les aumentan los costos laborales y de construcción y podría haber menor oferta si se desincentivan en construir este tipo de vivienda.

Ante ello, la funcionaria respondió que “en ningún momento estamos buscando que los constructores pierdan. Todo lo contrario. Los constructores hacen parte de un renglón muy importante de la economía. Pero pues también es claro que los consumidores o que los usuarios o que las familias deben tener las reglas claras para poder tomar esta decisión de comprar vivienda. Y no es justo que las familias que son el eslabón más débil de la cadena son los que deban asumir los riesgos cuando hagan este tipo de transacciones o de compra de vivienda”.

