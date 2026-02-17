Bogotá alcanza cifra histórica en construcción de viviendas: más de 49 mil en 2025

El sector de la construcción ha enfrentado grandes retos en los últimos años en el país, sin embargo, Bogotá en 2024 alcanzó cifras históricas.

De acuerdo con el último estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la construcción de viviendas en Bogotá creció 11,3% en comparación al 2024. En el último año, 49.883 viviendas comenzaron a construirse en la ciudad.

Este crecimiento es la cifra más alta registrada desde 2001.

Viviendas de Interés Social y Prioritario las protagonistas de esta tendencia

El 61% de esas 49.883 viviendas corresponden a Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP).

Estos datos muestran que la vivienda social no solo es una herramienta para alcanzar equidad urbana sino que es un factor fundamental para la reactivación económica

“El impacto real está en las familias. Se mide en cada hogar que deja de pagar arriendo. En el niño que crece en un lugar estable. En el patrimonio que empieza a construirse generación tras generación. En un contexto nacional desafiante, Bogotá demuestra que cuando la vivienda social se convierte en prioridad, la ciudad avanza, genera empleo y reduce brechas”, destacó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

Crecimiento de licencias de construcción

Está tendencia de crecimiento en Bogotá también se refleja en las licencias de construcción. En 2025 fueron aprobadas 22.692 nuevas unidades habitacionales, lo que representa un crecimiento del 24 % frente al año anterior.

“Más proyectos, más empleo y más inversión privada confiando en Bogotá”, resaltó la funcionaria.