Falcao sobre su gol para el triunfo de Millonarios: “Nunca me había pasado en mi carrera”

De la mano de Falcao, Millonarios consiguió su primer triunfo del semestre, luego de derrotar 1-0 a Águilas Doradas, con un lanzamiento desde el punto penalti del goleador samario. El Tigre venía de celebrar su cumpleaños número 40 el día anterior.

Al final del compromiso, el goleador histórico de la Selección Colombia dialogó con los medios de comunicación, refiriéndose a su anotación, la actualidad del equipo bogotano y el partido del próximo sábado, frente a Llaneros.

Su gol de cumpleaños

“Algo poco visto, nunca me había pasado en mi carrera, muy contento por la victoria, el esfuerzo de todo el equipo ha sido maravilloso, ante un rival trabajado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos estos primeros tres puntos del campeonato, ahora yo creo que es más fácil corregir y mejorar”.

¿Cómo ha sido el trabajo con Fabian Bustos?

“No hemos tenido tiempo, porque hemos jugado cada tres días. Quizás somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás y ahora nos toca volver a jugar el sábado, mañana recuperar y el viernes será lo mismo, más que todo hemos trabajado el pizarrón, lo que él quiere. Pero no hemos tenido el tiempo suficiente como para poder entrenar todo lo que él quiere organizar”.

Sobre el próximo compromiso

“Jugar de local, con nuestra gente que siempre está ahí apoyándonos, necesitamos que el sábado llenen El Campín nuevamente. Ojalá que el campo también se recupere y eso nos permita realizar el juego que estamos acostumbrados. Sin duda, jugar en nuestro estadio es muy importante para nosotros, ahora pensaremos en preparar el partido con Llaneros”.

Con esta anotación, Falcao completó 12 goles marcados con la camiseta de Millonarios; mientras que acumula 357 anotaciones a lo largo de su carrera deportiva, marchando como el segundo futbolista colombiano con más tantos convertidos, solo superado por Dayro Moreno.

Millonarios estará abriendo la séptima fecha del fútbol colombiano el próximo sábado, cuando reciba a Llaneros en el estadio El Campín, a partir de las 4:30 PM.