Alcaldía de Barranquilla construirá caseta del Carnaval en donde Shakira grabó video con Beéle

La Alcaldía de Barranquilla anunció la construcción de una caseta permanente del Carnaval en el tradicional Barrio Abajo, el mismo sector que recientemente sirvió de escenario para una grabación musical de Shakira junto a Beéle.

La iniciativa fue confirmada por Ana María Aljure, gerente de Ciudad en conversación con Caracol Radio, donde explicó que el proyecto busca consolidar un escenario cultural que mantenga viva la experiencia del Carnaval durante todo el año.

“Barrio Abajo es una experiencia en la que sientes esos murales, esas obras de arte, que además están a cielo abierto y tú te sientes que efectivamente estás respirando arte en la ciudad y un lugar donde por su ADN, por su cultura, es reconocido en la ciudad. Y bueno, hoy estamos preservando todas esas temáticas y esas características que tienen en nuestro Barrio Abajo. Por eso el carnaval, ahora nuestra meta es construir la caseta carnaval que va a estar ahí en Barrio Abajo y que prácticamente vamos a contar con carnaval los 365 días del año. Eso es una buena noticia”, dijo Aljure.

La caseta será construida en la Plaza Águila y el proceso contempla una alianza estratégica con una importante empresa del país, con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural y turística del sector.

“A eso le estamos apostando porque hemos encontrado que definitivamente Barranquilla tiene muchísimas cosas para el turista y nosotros queremos también conocer la experiencia de carnaval y como cada vez que hay una necesidad, nosotros desde Barranquilla ya tenemos ese proyecto que próximamente estará lanzando nuestro alcalde Alejandro Char y será para el beneficio de todos los turistas y de nuestra gente”, mencionó la funcionaria.

¿Qué es el Museo a Cielo Abierto y por qué es importante?

El Museo a Cielo Abierto es un proyecto de renovación urbana que transformó al Barrio Abajo en una galería viva. A través de grandes murales, el espacio narra la historia cultural, deportiva y gastronómica de Barranquilla, convirtiéndose en un atractivo para propios y visitantes.

En este emblemático lugar, Shakira y Beéle grabaron un nuevo videoclip, aprovechando la riqueza visual y simbólica del sector. El rodaje incluyó el cierre de varias calles y un amplio despliegue logístico, desarrollándose entre murales, comparsas y elementos representativos de la cultura caribeña.

La grabación generó gran expectativa entre vecinos y seguidores de ambos artistas, quienes se acercaron para presenciar algunos momentos del proceso. Aunque aún no se ha confirmado el título de la canción ni la fecha oficial de lanzamiento, la producción promete exaltar la identidad barranquillera y proyectar al Barrio Abajo como corazón cultural de la ciudad.

Turismo en Barranquilla

El impulso a proyectos como la caseta del Carnaval se suma al buen momento que vive la ciudad en materia turística. Durante los recientes Carnavales, más de 22 mil personas visitaron la Luna del Río, uno de los atractivos más concurridos del malecón.

“La Luna del Río ahora en estos cuatro días de carnaval tuvo aproximadamente 22 mil visitantes y el Malecón estuvo acompañado de más de 171 mil personas”, dijo Aljure.

Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido del turismo en Barranquilla y respaldan la apuesta de la administración distrital por fortalecer espacios que integren cultura, tradición y desarrollo económico durante todo el año.