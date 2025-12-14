La ‘Luna del Río’ abre sus puertas para los barranquilleros: conozca cómo funcionará al público
La atracción turística espera atraer hasta 200 mil personas por año.
En la tarde-noche de este sábado 13 de diciembre la ‘Luna del Río’ abrió sus puertas para que los barranquilleros puedan disfrutar de este nuevo atractivo turístico que está ubicado en el Gran Malecón.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
El encargado de poner en marcha la ‘Luna’ fue el acalde Alejandro Char frente a miles de ciudadanos que estaban con ansias esperando podar comprar su boleta para apreciar a Barranquilla en 360 grados.
“Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante! La Luna Del Río, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella. Aquí, frente a nuestro río, continuamos construyendo ciudad, creando experiencias y regalándole al mundo espacios que invitan a quedarse, disfrutar y a volver. Cuídenla, vívanla y disfrútenla. Te bajamos la luna, pa’ que te subas!”, dijo el mandatario.
Más información
¿Cómo funcionará?
Horarios de operación:
- La Luna del Río operará de martes a domingo: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Si el lunes es festivo, la noria estará cerrada el martes siguiente.
Boletería e ingreso
- Las boletas estarán disponibles a través de los distintos canales de tuboleta.com, taquilla en sitio, página web, call center y taquillas tercerizadas en la ciudad y a nivel nacional. https://tuboleta.com/es/eventos/noria-luna-del-rio
- El enlace de venta en línea estará habilitado a partir del domingo 14 de diciembre a las 7:00 a.m.
- El tiquete es válido solo el día de la compra y para un solo recorrido.
- Máximo 6 tiquetes por persona.
- Tiquete no reembolsable una vez adquirido.
- Ingreso de niños mayores de 5 años acompañados de un adulto responsable. Todo niño debe pagar.
- Tarifas de ingreso: $15.000 por persona los días 13 y 14 de diciembre.
- A partir del 15 de diciembre se establecerán tarifas diferenciales para niños y niñas entre 5 y 8 años, estudiantes de primaria y secundaria, personas con discapacidad y adultos mayores.
- El recorrido aproximado es de 15 a 20 minutos.