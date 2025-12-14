La ‘Luna del Río’ abre sus puertas para los barranquilleros: conozca cómo funcionará al público

En la tarde-noche de este sábado 13 de diciembre la ‘Luna del Río’ abrió sus puertas para que los barranquilleros puedan disfrutar de este nuevo atractivo turístico que está ubicado en el Gran Malecón.

El encargado de poner en marcha la ‘Luna’ fue el acalde Alejandro Char frente a miles de ciudadanos que estaban con ansias esperando podar comprar su boleta para apreciar a Barranquilla en 360 grados.

“Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante! La Luna Del Río, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella. Aquí, frente a nuestro río, continuamos construyendo ciudad, creando experiencias y regalándole al mundo espacios que invitan a quedarse, disfrutar y a volver. Cuídenla, vívanla y disfrútenla. Te bajamos la luna, pa’ que te subas!”, dijo el mandatario.

¿Cómo funcionará?

Horarios de operación:

La Luna del Río operará de martes a domingo: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Si el lunes es festivo, la noria estará cerrada el martes siguiente.

Boletería e ingreso