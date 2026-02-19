Shakira grabó en Barrio Abajo y puso al corazón cultural de Barranquilla en los ojos del mundo

La llegada de Shakira al tradicional Barrio Bajo, en Barranquilla, despertó emoción y orgullo entre sus habitantes, quienes vivieron de cerca la grabación de un nuevo video musical junto a Beéle.

Para la comunidad, fue una experiencia “bonita e inolvidable” ver a una artista de talla mundial caminar por sus calles y reencontrarse con el barrio donde, según resaltan, “todo inició”.

Johan Parra, líder del sector y uno de los testigos del rodaje, destacó que más allá del despliegue logístico y las restricciones de seguridad, el sentimiento fue de felicidad colectiva.

“Uno ve esto por televisión y cree que es fácil, pero estar ahí es totalmente distinto. Es un orgullo decir que estuvimos en una grabación de Shakira, así fuera de lejos”, expresó.

Además, resaltó la sencillez y carisma de la artista, así como la alegría y humildad de Beéle, a quien describió como un joven que representa el espíritu barranquillero.

Durante la grabación se pudieron apreciar una chiva tradicional, disfraces coloridos, danzas del Congo y la Marimonda, y múltiples expresiones culturales.

La filmación se llevó a cabo en el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo.