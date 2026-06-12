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12 jun 2026 Actualizado 17:05

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Barranquilla

Familia de Yolanda Estefany Arias pide que no quede impune el feminicidio de la mujer

Temen que Jairo Páez Muñoz, presunto feminicida, recobre la libertad por vencimiento de términos.

Yolanda Arias, víctima de feminicidio en Barranquilla.

Yolanda Arias, víctima de feminicidio en Barranquilla.

Yolanda Arias, víctima de feminicidio en Barranquilla.
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Los familiares de Yolanda Estefany Arias, la mujer que fue asesinada al interior de una habitación de una vivienda en el barrio La Manga, en Barranquilla, piden que haya celeridad en las audiencias de este caso.

Denuncian que las audiencias han sido prorrogadas en varias ocasiones por lo que temen que Jairo Páez Muñoz, quien está capturado por este caso, salga en libertad por vencimiento de términos.

Lea también: Nuevo feminicidio en Barranquilla: el presunto responsable fue capturado

La familia está indicando que el caso “ha estado paralizado en los estrados judiciales”, incluso, que esta persona aún no habría sido enviada al centro carcelario ordenado por un juez.

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“Ya van nueve meses y prácticamente la justicia no ha hecho nada. Ordenaron que sea enviado a la cárcel y aún no ha sido enviado. Están prorrogando las audiencias”, dijo Ramón Arias, padre de la joven.

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