Familia de Yolanda Estefany Arias pide que no quede impune el feminicidio de la mujer

Los familiares de Yolanda Estefany Arias, la mujer que fue asesinada al interior de una habitación de una vivienda en el barrio La Manga, en Barranquilla, piden que haya celeridad en las audiencias de este caso.

Denuncian que las audiencias han sido prorrogadas en varias ocasiones por lo que temen que Jairo Páez Muñoz, quien está capturado por este caso, salga en libertad por vencimiento de términos.

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La familia está indicando que el caso “ha estado paralizado en los estrados judiciales”, incluso, que esta persona aún no habría sido enviada al centro carcelario ordenado por un juez.

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“Ya van nueve meses y prácticamente la justicia no ha hecho nada. Ordenaron que sea enviado a la cárcel y aún no ha sido enviado. Están prorrogando las audiencias”, dijo Ramón Arias, padre de la joven.