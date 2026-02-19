Shakira tatuó a Beéle durante grabación de video musical en Barranquilla

En medio de la grabación de un videoclip musical en el popular Barrio Abajo, la cantante barranquillera Shakira le realizó un tatuaje en el brazo derecho al también artista de la ciudad Beéle, con quien adelanta una colaboración desde la capital del Atlántico.

El hecho se registró durante uno de los descansos del rodaje, cuya locación principal es el tradicional barrio Abajo, sector emblemático y cuna de numerosos grupos folclóricos del Carnaval de Barranquilla.

En medio de una pausa en la grabación, Shakira decidió dejar su huella en la piel del cantante urbano, protagonizando un momento espontáneo que no pasó desapercibido.

Colaboración de los artistas

El instante fue compartido por el propio Beéle a través de sus historias de Instagram, donde publicó el video en el que se observa a la barranquillera realizando el tatuaje. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando múltiples reacciones y comentarios entre los seguidores de ambos artistas.

Cabe destacar que la colaboración entre Shakira y Beéle ha despertado gran expectativa en Barranquilla, no solo por el peso artístico de estas dos figuras musicales, sino también por los momentos de cercanía y jocosidad que han marcado la grabación y que continúan dando de qué hablar en la ciudad.