19 feb 2026 Actualizado 04:38

EN FOTOS: Barrio Abajo, una de las locaciones del video musical de Shakira y Beéle en Barranquilla

El video de los dos artistas barranquilleros mostrará varios lugares característicos de la ciudad.

Efraín

Barranquilla

En la noche de este miércoles, 18 de febrero, los artistas Shakira y Béele grabaron en el popular Barrio Abajo parte de su video musical en Barranquilla.

Un bus amarillo fue uno de los puntos centrales del vídeo que grabaron en el museo a cielo abierto ubicado en esta parte de la ciudad.

Caracol Radio conoció que la artista barranquillera llegó a Barranquilla finalizando el Carnaval y grabó varios videos en varios lugares de la ciudad.

Así las cosas, el museo a cielo abierto, ubicado en el Barrio Abajo, podría ser uno de los lugares que saldrá en el vídeo musical de Shakira y Béele.

