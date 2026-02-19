EN FOTOS: Barrio Abajo, una de las locaciones del video musical de Shakira y Beéle en Barranquilla

Barrio Abajo, una de las locaciones del video musical de Shakira y Beéle en Barranquilla

En la noche de este miércoles, 18 de febrero, los artistas Shakira y Béele grabaron en el popular Barrio Abajo parte de su video musical en Barranquilla.

Un bus amarillo fue uno de los puntos centrales del vídeo que grabaron en el museo a cielo abierto ubicado en esta parte de la ciudad.

Barrio Abajo, una de las locaciones del video musical de Shakira y Beéle en Barranquilla

Caracol Radio conoció que la artista barranquillera llegó a Barranquilla finalizando el Carnaval y grabó varios videos en varios lugares de la ciudad.

Así las cosas, el museo a cielo abierto, ubicado en el Barrio Abajo, podría ser uno de los lugares que saldrá en el vídeo musical de Shakira y Béele.