Alcalde Char visita a Shakira y Beéle durante rodaje de video musical

La ciudad volvió a encontrarse con dos de sus hijos más reconocidos en el mundo de la música: Shakira y Beéle, quienes se encuentran en plena jornada de grabación de un nuevo video musical en el tradicional Barrio Abajo, uno de los epicentros culturales del Carnaval barranquillero.

El alcalde Alejandro Char compartió en sus redes sociales un video desde la zona de rodaje, donde dialoga con la cantante barranquillera y el también artista urbano antes de iniciar las escenas.

Char le pregunta a Shakira cómo ha visto a su ciudad natal, a lo que ella responde con una sonrisa que la encuentra “divina”.

Además, saludó al cantante Beéle y lo felicitó por su reciente presentación en el Metroconcierto de Barranquilla.

Durante el encuentro, el mandatario local aprovechó para comentar que la presencia de los artistas ha sido un impulso de alegría para la ciudad.

Además, le comentó a la artista los avances en infraestructura cultural y de entretenimiento, como la ampliación del estadio Metropolitano para eventos de mayor aforo.

El rodaje, cuyos detalles sobre la canción aún se mantienen bajo reserva, toma como locaciones emblemáticas el propio Barrio Abajo y zonas tradicionales de la ciudad, donde ya se observa la participación de comparsas, marimondas y congos que aportan un ambiente festivo y carnavalesco al proyecto audiovisual