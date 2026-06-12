Desde este sábado, la avenida Shakira tendrá cierres por intervención artística

Barranquilla avanza en la transformación urbana de la avenida Shakira o calle 72, obra que impulsa el alcalde Alejandro Char dentro de sus acciones de gobierno para mejorar la movilidad vehicular y peatonal.

A partir de este sábado 13 de junio, la vía se llenará de color con trabajos de pintura artística y diseños urbanos que convertirán esta importante arteria vial en un punto de encuentro lleno de cultura y color. El corredor se consolidará como un espacio moderno y dinámico, impulsando su vocación comercial y turística.

De manera simultánea con las obras que modernizan la infraestructura vial de este importante corredor, la Alcaldía de Barranquilla inicia una nueva fase enfocada en la recuperación del espacio público, la identidad urbana y la apropiación ciudadana. Cada ritmo, sabor y cada nota de la música de Shakira vibrarán en esta avenida. Se harán intervenciones de arte público en este corredor vial en tres intersecciones estratégicas.

La Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA) participará en este proyecto con cuatro artistas formados en el Sistema de Formación Artístico y Cultural, quienes serán los encargados de aportar arte, vida y color a este renovado corredor urbano. Los artistas Crismar Atencio, Juan Camilo Mendoza, Luis Amaris y César Orozco, bajo la dirección del reconocido artista plástico Leonardo Moleiro, harán parte de la intervención artística que acompañará la nueva imagen de esta importante vía, integrando elementos visuales inspirados en la identidad cultural, la energía creativa y el espíritu de Barranquilla.

La propuesta contempla la realización de obras de arte urbano sobre pavimento de concreto, utilizando pinturas epóxicas de alta resistencia y durabilidad, especialmente diseñadas para espacios de alto tránsito vehicular y peatonal. La intervención buscará reflejar la calidez, la diversidad y la riqueza cultural de Barranquilla, convirtiendo la avenida Shakira en un escenario de encuentro entre movilidad, arte e identidad ciudadana.

Para garantizar el avance seguro y ordenado de las obras, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial implementará medidas especiales de movilidad.

Durante la ejecución de los trabajos, el equipo de orientadores y agentes de tránsito acompañará a los ciudadanos para facilitar la movilidad y brindar información sobre las rutas alternas habilitadas.

Cambio de sentido vial temporal

A partir del sábado 13 de junio de 2026, la calle 75 cambiará de doble sentido a sentido único sur-norte, es decir, de la carrera 43 a la carrera 48 (de Farmatodo a la iglesia Casa del Rey), para minimizar el impacto vial en las intersecciones de las carreras 46 y 47. Este cambio será temporal hasta que finalice la intervención artística de la calle 72.

Cierre vial temporal

La intervención artística se realizará en la intersección de la calle 72 con la carrera 46 a partir del sábado 13 de junio, por lo que se implementará un cierre temporal en este sector de la ciudad.

Desvíos y recomendaciones para conductores

Los conductores que transitan por la calle 72 en sentido norte-sur (de la Vía 40 a la carrera 38) pueden girar a la izquierda en la carrera 47, luego girar a la derecha en la calle 70 y después a la derecha en la carrera 43 para retomar la calle 72 y continuar hacia sus destinos.

Los conductores que transitan por la calle 72 en sentido norte-sur (de la Vía 40 a la carrera 38) también pueden girar a la derecha en la carrera 48, luego a la izquierda en la calle 76 y posteriormente a la izquierda en la carrera 44 para retomar la calle 72 y continuar hacia sus destinos.

Los conductores que transitan por la calle 72 en sentido sur-norte (de la carrera 38 a la Vía 40) pueden girar a la izquierda en la carrera 41B, luego a la derecha en la calle 73, después a la izquierda en la carrera 43 y nuevamente a la derecha en la calle 74 para girar a la derecha en la carrera 47 y retomar la calle 72.

Los conductores que transitan por la calle 72 en sentido sur-norte (de la carrera 38 a la Vía 40) también pueden girar a la derecha en la carrera 44, luego a la izquierda en la calle 69 y posteriormente a la izquierda en la carrera 48 para retomar la calle 72 y continuar hacia sus destinos.

Los conductores que transitan por la carrera 46 en sentido occidente-oriente (de la Circunvalar hacia el Centro) pueden girar a la derecha en la calle 76, luego a la izquierda en la carrera 44 y nuevamente a la izquierda en la calle 68 para retomar la carrera 46 y continuar hacia sus destinos.

Los conductores que transitan por la carrera 46 en sentido occidente-oriente (de la Circunvalar hacia el Centro) también pueden girar a la izquierda en la calle 74, luego a la derecha en la carrera 47 y nuevamente a la derecha en la calle 70 para retomar la carrera 46 y continuar hacia sus destinos.

Los conductores que transitan por la carrera 46 en sentido oriente-occidente (del Centro hacia la Circunvalar) pueden girar a la derecha en la calle 68, luego a la izquierda en la carrera 48 y nuevamente a la izquierda en la calle 76 para retomar la carrera 46 y continuar hacia sus destinos.

Los conductores que transitan por la carrera 46 en sentido oriente-occidente (del Centro hacia la Circunvalar) también pueden girar a la izquierda en la calle 70, luego a la derecha en la carrera 43 y nuevamente a la derecha en la calle 74 para retomar la carrera 46 y continuar hacia sus destinos.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, agradece a la ciudadanía su comprensión y colaboración durante la ejecución de esta intervención artística y vial e invita a conductores, peatones y demás actores viales a respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de los orientadores y de los agentes de tránsito.

Estas acciones son fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de movilidad, accesibilidad y seguridad vial durante cada una de las etapas de este importante proyecto de infraestructura.

Desvíos de Transmetro en servicios troncales

Debido al cierre de la intersección de la carrera 46 con calle 72, Transmetro implementará desvíos en los servicios troncales que llegan y salen de la estación Joe Arroyo. La novedad estará vigente a partir de este sábado 13 de junio y hasta que finalicen las obras en el sector.

Desvíos

S1, S10, S40 y B2

Estación Joe Arroyo – calle 74 – carrera 47 – calle 70 – carrera 46 – estación Esthercita Forero, y retoman su recorrido habitual.

R1, R10, R40 y R2

Una vez lleguen a la estación Esthercita Forero, estos servicios harán el siguiente recorrido: Troncal Olaya Herrera – calle 70 – carrera 43 – calle 75 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.

Es importante destacar que durante la implementación de estos desvíos no se omitirá ninguna estación del sistema.

Transmetro invita a los usuarios a planificar con anticipación sus desplazamientos y tener en cuenta los posibles retrasos que puedan presentarse en los servicios debido a esta novedad.

Para dudas o inquietudes relacionadas con la programación y el recorrido de las rutas, los usuarios pueden comunicarse a la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o consultar las redes sociales del sistema, @transmetrobaq.