Guautón tomará el Gran Malecón con una jornada solidaria por los animales vulnerables

Barranquilla se alista para una nueva edición de Guautón, la jornada organizada por la Fundación PetLovers que reunirá este domingo 14 de junio a familias, corredores y amantes de las mascotas en el Gran Malecón. La actividad comenzará a las 5:00 a.m. en la plaza de Los Marinos o ‘plaza del ancla’.

El encuentro tendrá un componente solidario, pues el ingreso será a través de donaciones de alimento para perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Según José Otero, miembro fundador Fundación PetLovers, “vamos a poder encontrarnos todos los barranquilleros en un evento de ciudad. Y no es una carrera donde hay primer, segundo y tercer lugar. Acá la razón de encuentro son los más necesitados que sienten pero no tienen voz”.

La jornada no tendrá ganadores ni podio, explicó Otero, al insistir en que el objetivo central es unir deporte y solidaridad.

Solidaridad, adopción y bienestar animal

La organización estima que en Colombia hay al menos 3 millones de perros en condición de vulnerabilidad y que en Barranquilla la cifra ronda los 20.000. Frente a ese panorama, Otero señaló que una de las salidas es la tenencia responsable, la esterilización, el cumplimiento de vacunas y el cuidado permanente de las mascotas.

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Otra de las apuestas del evento es promover la adopción. “Invitamos a que la gente no compre, adopte”, afirmó, al explicar que muchos albergues están saturados y reciben con menor facilidad a perros mestizos, mayores o con alguna discapacidad.

Ruta, inscripción y meta solidaria

Los participantes podrán sumarse con su donación en el Centro Comercial Villa Country, donde recibirán obsequios de las marcas patrocinantes. También podrán hacerlo el mismo día del evento en el Gran Malecón. Además, quienes deseen adquirir el kit solidario podrán inscribirse virtualmente por un valor de $67.000.

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El recorrido tendrá dos opciones: 3 kilómetros hasta la estatua de Shakira y 6 kilómetros hasta la Aleta del Tiburón.

Otero explicó que el propósito es recolectar dos toneladas de alimento, una meta ambiciosa frente a las necesidades diarias de los refugios. “Por ejemplo, un solo albergue se está consumiendo mensual cerca de 300 kilos de alimento. Y nuestra meta son dos toneladas”, aseguró.