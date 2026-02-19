Subsidios y endeudamiento juvenil: puntos críticos de la reforma pensional en Colombia

AME2216. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/07/2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presenta el documento de la reforma pensional, con la firma presidencial, este martes en la Plaza de Bolívar, en Bogotá (Colombia). El mandatario colombiano convocó a que la población lo acompañe para sancionar la ley de la reforma pensional, uno de los programas bandera de su Gobierno. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

La candidata presidencial Paloma Valencia y el exsenador Gustavo Bolívar debatieron en 6AM W de Caracol Radio en torno a la sostenibilidad del sistema pensional, el impacto a las futuras generaciones y la financiación de los subsidios, revelando profundas diferencias.

“Están dejando una deuda impagable a los jóvenes colombianos”

Valencia reconoció un aspecto positivo de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, defendida por Bolívar: la eliminación de los subsidios. Sin embargo, la senadora del Centro Democrático expresó que ella habría sido más drástica, limitando los subsidios únicamente al salario mínimo y a las personas en condición de pobreza extrema. Su principal preocupación y el eje central de su argumento es la “deuda impagable”, que a su juicio dejará la reforma a los jóvenes colombianos. Valencia enfatizó que el mundo está decidiendo no endeudar a la juventud de una manera que les vuelva inviable la vida, y que la solución no es la propuesta actual, sino el crecimiento económico.

Según Valencia, las dos únicas formas de resolver la sostenibilidad pensional, reconocidas a nivel mundial, son aumentar la edad de pensión o las semanas cotizadas, debido a que la gente vive más. Alternativamente, se necesitaría más dinero en el Estado, lo que implicaría más industria, crecimiento económico y empresarios pagando impuestos para subsidios más altos. La candidata presidencial criticó la receta que, según ella, se está proponiendo: cobrar altos impuestos, subir todo de precio y gastar el dinero en burocracia. Para ilustrar su punto, mencionó cifras como 23 mil millones gastados en la “belleza de la primera dama”, 12.5 billones de pesos en burocracia solo en enero y 32 billones de pesos en contratos sin licitación y a dedo en el mismo mes.

Valencia también cuestionó la afirmación de que los cobros adicionales al Fondo de Solidaridad Pensional, que según Bolívar son la base de la reforma, valen un billón de pesos de los nueve que se necesitan. Para ella, la reforma es una “expropiación de los ahorros pensionales de los colombianos” y un acto de “patear la pelota para adelante”, endeudando a los jóvenes.

Subsidio pensional para adultos mayores

Aunque reconoció que nadie está en desacuerdo con el subsidio de 230 mil pesos, y atribuyó al Centro Democrático la ley que lo permitió, desmintió que la reforma pensional sea necesaria para bajar la letra del Sisbén vigente, recordando que el expresidente Iván Duque lo hizo con una resolución. Concluyó que el problema no es el aporte mayor al fondo, sino la expropiación de los fondos de pensión.

El exsenador Bolívar, por su parte, refutó las declaraciones de Valencia. Primero, desmintió que el Centro Democrático haya propuesto los 230 mil pesos para el bono pensional, calificándolo como “la mentira más grande” de la senadora. Recordó que el presidente Petro en campaña prometió un bono de 500 mil pesos, pero esta intención se “mutiló” durante el trámite legislativo, quedando en 2.3 salarios mínimos y, por ende, en 230 mil pesos.

Añadió que el Centro Democrático siempre ha propuesto los 80 mil pesos que se pagan actualmente a los adultos mayores. Cuestionó por qué, si el Centro Democrático lo propuso, no retiran la demanda para que los beneficiarios puedan recibir los 230 mil pesos.

¿Subir la edad de pensión?

El senador Bolívar también abordó la “irresponsabilidad” de los políticos que evitan hablar de subir la edad de pensión. Señaló que, mientras el promedio de edad de los colombianos era de 18 años en 1975, hoy es de 33 y en 2050 será de 45 años, lo que significa “menos jóvenes pagando pensiones”.

Argumentó que es insostenible que una mujer se pensione a los 57 años, cuando Colombia está entre los cinco países donde las mujeres se pensionan más jóvenes. Aunque aclaró que no propone subir la edad ya, destacó que la reforma pensional incluye el artículo 70, que establece un comité técnico cada cuatro años para revisar la edad de pensión y las tasas de reemplazo, haciendo sugerencias al presidente de turno.

