El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paloma dice que el uribismo creó bono de $230.000 para adultos mayores; Bolívar asegura que “miente”

En el debate sobre la reforma pensional, moderado por 6AM W, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que fue el Centro Democrático quien sacó adelante la ley que permitía pagarles $230.000 a los adultos mayores.

En esa misma vía, dijo que no es cierto que se necesite la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro “para bajar la letra del Sisbén”.

“De hecho, el presidente Duque cambió la letra con una resolución”, recordó.

La candidata insistió en que el problema es que la reforma “expropiaría” los ahorros de los colombianos.

En respuesta, el también exsenador Bolívar dijo que “no es cierto” que el Centro Democrático haya avalado los $230.000. “Jamás, esa es la mentira más grande que ha dicho hoy la senadora”, señaló.

Y agregó que el Centro Democrático “toda la vida ha propuesto un bono de $80.000″, que es el que actualmente se le paga a la vejez.

“Eso es mentira, totalmente, que ellos hayan sido los que proponen los $230.00. Y por qué si son ustedes los que lo proponen, por qué no retira la demanda para que los señores puedan ganar los $230.000.

Sin embargo, Valencia aclaró que no retirará su demanda contra la reforma pensional.

¿Qué le respondió Paloma Valencia?

Valencia aseguró que el Pacto Histórico “está acostumbrado” a que los debates tienen que ser irrespetuosos, lo que no debería ser así.

“Si este gobierno fuera el ejemplo de disciplina fiscal, que estuviera invirtiendo la plata, pero no, en realidad es un gobierno en el que se mamaron la plata contratando sus influencers y sus amigos, y robándose el resto, hasta la salud delos colombianos”, señaló.