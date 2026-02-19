Hable con elPrograma

19 feb 2026 Actualizado 16:03

Centro Democrático denuncia que Petro pidió alterar formularios E-14 y pide a la Procuraduría actuar

El partido político advirtió que se podría constituir el delito de perturbación del certamen democrático

Centro Democrático reacciona tras la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

María

El Centro Democrático le pidió a la Procuraduría General de la Nación tomar medidas luego de que el presidente Gustavo Petro llamara a desconocer las instrucciones de la Registraduría Nacional para el diligenciamiento de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación.

El llamado lo hizo luego de que el jefe de Estado invitara a los jurados a marcar una X en las casillas donde no se contabilicen votos, en lugar de dejarlas en blanco como lo solicitó la autoridad electoral.

Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro:

A propósito, el partido dijo que “esto no solo socava la confianza en el proceso electoral, sino que puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático”.

“No hay incentivos al fraude”: el registrador Hernán Penagos le respondió al presidente Gustavo Petro

En diálogo con 6AM W, el registrador nacional Hernán Penagos se refirió a las elecciones al Congreso de la República del próximo 8 de marzo de 2026 y dijo que sus indicaciones para diligenciar las actas electorales “no son incentivos al fraude”.

Además, dijo que esta instrucción se les ha impartido a los jurados de votación desde hace varios años y no es reciente.

Históricamente, así se ha capacitado a los jurados de votación para diligenciar las actas electorales. De hecho, de esa manera se llevó a cabo el proceso electoral para la Presidencia de la República hace cuatro años”, agregó.

En segundo lugar, explicó que si esas casillas se diligencian con X, tachones, círculos o rayas, habrá múltiples dificultades para la transmisión de los resultados de las elecciones.

Le puede interesar: Avanza inscripción de jurados de votación en el exterior: link de inscripción y requisitos

