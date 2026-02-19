Centro Democrático denuncia que Petro pidió alterar formularios E-14 y pide a la Procuraduría actuar

El Centro Democrático le pidió a la Procuraduría General de la Nación tomar medidas luego de que el presidente Gustavo Petro llamara a desconocer las instrucciones de la Registraduría Nacional para el diligenciamiento de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación.

El llamado lo hizo luego de que el jefe de Estado invitara a los jurados a marcar una X en las casillas donde no se contabilicen votos, en lugar de dejarlas en blanco como lo solicitó la autoridad electoral.

Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro:

A propósito, el partido dijo que “esto no solo socava la confianza en el proceso electoral, sino que puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático”.

“No hay incentivos al fraude”: el registrador Hernán Penagos le respondió al presidente Gustavo Petro

En diálogo con 6AM W, el registrador nacional Hernán Penagos se refirió a las elecciones al Congreso de la República del próximo 8 de marzo de 2026 y dijo que sus indicaciones para diligenciar las actas electorales “no son incentivos al fraude”.

Además, dijo que esta instrucción se les ha impartido a los jurados de votación desde hace varios años y no es reciente.

“Históricamente, así se ha capacitado a los jurados de votación para diligenciar las actas electorales. De hecho, de esa manera se llevó a cabo el proceso electoral para la Presidencia de la República hace cuatro años”, agregó.

En segundo lugar, explicó que si esas casillas se diligencian con X, tachones, círculos o rayas, habrá múltiples dificultades para la transmisión de los resultados de las elecciones.

