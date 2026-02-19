Horóscopo del profesor Salomón HOY 19 de febrero 2026: Signos de fuego, este es su año de éxitos

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para la primer semana que aplica desde el año nuevo lunar. Para muchos signos es un momento de revitalización, pues reciben nuevas energías que sueltan todo lo malo que llevan cargando del año de la serpiente, mientras que para otros es momento de protegerse y aprender de los impactos que lleguen.

El 19 de febrero destaca por traer el número perfecto dentro de sí (1+9=10). A los nacidos este día se les considera gente muy disciplinada y creativa, que recibe muchas bendiciones debido a un año nuevo chino, luna nueva y una alineación planetaria ideal para ir por sus metas. Su número es el 7427.

El profesor Salomón le recomienda bañarse con champaña pidiendo prosperidad y riqueza.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el azul; el número, 6250; la fruta, patilla/sandía. Finalmente, recuerde que comenzó la luna nueva, así que es momento para enfocar los esfuerzos en salud, dinero y amor.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda contar el dinero que tenga (si tiene poco, conviértalo en escalas más grandes) por millones, ya que de aquí al 28 de febrero es la época del oro, por lo que debe aprovechar las bendiciones económicas que se auguran.+

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Ha empezado a reinar el elemento fuego para este año lunar, por lo que las condiciones están dadas para que comience nuevos proyectos, así esfuércese para cumplir sus metas. También se le recomienda que si tiene algún viaje planeado o se le da la oportunidad, la aproveche porque eso renovará sus energías y le puede traer nuevos contactos con los que contar.

Número: 7621

Tauro

Los arcanos insisten en que el amor será la base de su año. Hay cosas que debe concluir o fortalecer en lo sentimental para que todos los demás apartados se vayan dando con satisfacción. Añadido a eso, vienen cosas muy interesantes en lo laboral, siempre y cuando pueda mantener el equilibrio con su vida privada.

Número: 1963

Géminis

El arcano del ermitaño le invita a que trabaje mucho en su sabiduría, más que por su instinto. Se le presentarán muchas oportunidades, pero algunas de estas no serán tan beneficiosas como puedan parecer, por lo que debe saber tomar decisiones. Eso sí, verá que sus esfuerzos y dedicación le traerán alegrías y satisfacción en todos los apartados de su vida, así que permítase celebrar sus logros.

Número: 2408

Cáncer

La fase lunar y el movimiento planetario están trayendo cambios profundos a su casa zodiacal. Este sacudón le puede dejar aturdido/a o le traerán una reflexión que le prepare para futuros retos. Todo esto significa que su criterio y sabiduría serán vitales para sacar buenos réditos de lo que pase, e incluso habrá una oportunidad espontánea que no le dará tiempo a meditar con detenimiento. Usted sabrá si es pertinente tomarla.

Número: 3795

Leo

Leo es el signo de mayor fuerza del elemento de fuego, por lo que los arcanos estarán a su favor. Tendrá bendiciones económicas importantes, pero tenga cuidado, porque también los odios y envidias que cultive se le devolverán con el doble de fuerza. Necesitará valor y fuerza para superar los obstáculos que se le presenten, pero usted tiene toda la capacidad para superarlos y dar balance de un año positivo.

Número: 2305

Virgo

Este año recibirá las bendiciones de todo lo que haya hecho bien. Será una época donde vuelva a conquistar y donde ya debe ir adelantando al menos estos cuatro primeros meses todos los trámites y negocios que haya dejado congelados. Eso le dará muy buenas cosechas para lo que reste del año.

Número: 1566

Libra

Se viene momentos de buena cosecha, en donde vuelve a brillar y recuperar su imagen en sus círculos sociales. Las condiciones están dadas para que tenga muchos éxitos, por lo que sus esfuerzos e ilusiones serán bien recompensados.

Número: 1820

Escorpio

Este es un año de recuperación para su casa zodiacal, por lo que debe aprovechar toda oportunidad que le llegue y reforzar aquellos apartados en los que quedó más expuesto/a. También tendrá una bendición económica que le dará estabilidad.

Número: 1360

Sagitario

Tiene bendiciones para las proyecciones que se haga durante este año. Sueñe, y hágalo en grande, porque usted recibirá refuerzos para cumplir sus metas tanto en lo educativo, económico y sentimental.

Número: 6850

Capricornio

Las cosas han cambiado debido a la entrada del año del caballo de fuego. Ya lo que hacía durante etapas previas no le funcionará de manera tan efectiva, por lo que debe reinventarse y salir de la monotonía para hallar las oportunidades que están esperando a su acción.

Número: 2958

Acuario

Habrá un movimiento constante de dinero durante esta época, por lo que estará haciendo muchos trámites, pagando deudas y recibiendo dividendos que le traerán estabilidad financiera. También vendrá algo relacionado a vivienda que saldrá bien.

Número: 9915

Piscis

Este es un signo que está destinado a superar obstáculos importantes gracias a sus altas capacidades. Prepárese, porque ya después de una época tormentosa viene la calma. También habrá algo relacionado con su hogar/familia de la que deberá estar pendiente.

Número: 6533

