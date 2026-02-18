¿Qué son los therians: un desorden mental o una nueva tribu urbana? Psicóloga reveló motivos ocultos

Aunque parezca una novedad producto de la búsqueda de identidad en un mundo volátil dominado por las redes sociales, lo cierto es que el término therian, recientemente popularizado, tiene un arraigo profundo en la autopercepción y la psicología contemporánea.

Etimológicamente, proviene de la mezcla de dos dialectos griegos: therion y anthropos, los cuales significan respectivamente, bestia o animal salvaje y humano. Estos dos conceptos dan cabida a la palabra “teriantropía”, utilizada para definir esta identificación que puede ser psicológica, simbólica o espiritual con un animal específico o “theriotipo”.

Le podría interesar: ¿Qué animal soy en el horóscopo chino según mi fecha de nacimiento? Esto significa

La psicóloga argentina Florencia Rodríguez, conocedora del desarrollo de esta tendencia en su país, estuvo en La Luciérnaga de Caracol Radio explicando de dónde surge la decisión de disfrazarse y actuar como animales tomada por jóvenes y adultos en todo el mundo.

¿Los therians son una tribu urbana?

La doctora Rodríguez afirma que es erróneo considerar que los therians son una nueva tribu urbana, dado que se diferencian de otras comunidades por tener un referente identitario no humano.

“Acá lo que sucede va más allá, porque lo que eran conocidas como las tribus urbanas, los floggers y los emos, ellos se identificaban con personas. La diferencia con los therians es que ellos se autoperciben animales, sienten una conexión muy especial con los animales, y lo que hacen es replicar conductas”, explicó Rodríguez.

¿De dónde surge el deseo de identificarse con un animal?

La psicóloga señala que los problemas surgen cuando las personas quedan “atrapadas” en su personaje.

Lea también: Así funciona la ‘teoría del pájaro’ que pone a prueba las relaciones de pareja según la psicología

“Eso es lo que nos está alarmando mucho a los profesionales de la salud mental, que son en su gran mayoría adolescentes que no encuentran líderes o referentes adultos y perciben el mundo de manera muy hostil”, señaló la experta.

En ese sentido, la representación animal es una faceta que ayuda a protegerse, dado que son comunes las historias de abandono, rechazo y bullying en las personas que asumen esta identidad.

¿Cómo analizan los psicólogos a los therians?

La psicóloga Florencia Rodríguez subrayó la importancia de que esta conducta se presente en la adolescencia, en una fase de la vida en la que se construye la identidad y se busca “pertenecer”.

“En ese punto me parece mucho más sano que salgan a la calle a que se queden encerrados en sus casas todo el día con el celular”, anotó.

El camino a seguir para los profesionales de la salud mental está, en ese sentido, en la indagación por la construcción propia de cada adolescente: “¿Cómo llegó a hacer esa construcción? ¿Cómo llegó a autopercibirse como un animal? ¿Por qué eligió ese animal? No es lo mismo que elija un perro a que elija un animal salvaje“, indicó.

De igual manera, es fundamental prestarle atención a factores de riesgo como lo pueden ser el consumo problemático de sustancias, autolesiones o agresiones a los demás. Asimismo, entran en juego factores como su contexto familiar y cómo son las relaciones con el mismo.

“Indagaría también si tuvo experiencias de abuso, de violencia, de rechazo, para ver cómo llegó a esa situación”, destacó Rodríguez.

¿Qué pasa con los therians adultos?

La doctora Rodríguez llamó la atención sobre los casos de adultos en la comunidad therian. Esto podría ser el indicador de que a la persona “le cuesta salir del personaje”, lo cual podría escalar en una patología mental.

“En el caso de adultos y personas de 30 o 40 años, sí, ahí tenemos que indagar incluso si hay cuestiones ligadas a delirios o algo ligado a bipolaridad, esquizofrenia. Está comprobado que en muchos casos tienen antecedentes de estas patologías. Por eso hay que evaluar siempre cada caso en particular y preguntarnos también qué les está pasando a los adolescentes que se sienten tan solos que necesitan, que buscan estos recursos”, explicó.

La psicóloga recomienda a los familiares y personas del círculo cercano de alguien en esta situación dialogar y no aislar al individuo. “El punto es tratar de escuchar qué es lo que nos están queriendo decir, cómo llegaron a esa instancia, y también ver que puedan adoptar este personaje de therians mientras sea como un ritual de encuentro y de juego”, sentenció la doctora.

Escuche la entrevista COMPLETA:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:33 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: