¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física? Expertos dan siete claves
Especialistas señalan que la actividad física regular ayuda a prevenir enfermedades y aumentar la energía.
¿Quiere sentirse mejor, tener más energía y hasta añadir años a su vida? La respuesta puede estar en algo tan sencillo como moverse más.
De acuerdo con información divulgada por la Mayo Clinic, la actividad física regular aporta beneficios comprobados para la salud física y mental, sin importar la edad, el sexo o la condición física.
A continuación, le contamos siete razones clave para incorporar el ejercicio en su rutina diaria.
Le puede interesar: ¿Cuántos saltos de cuerda equivalen a correr 1 km?: Cálculo por minuto e intensidad
1. Ayuda a controlar el peso
La actividad física permite quemar calorías y prevenir el aumento excesivo de peso o mantener el que ya se ha perdido. No es obligatorio pasar horas en el gimnasio: subir escaleras, caminar más rápido o mantenerse activo durante el día también suma. La constancia es determinante.
2. Reduce el riesgo de enfermedades
El ejercicio regular mejora el colesterol “bueno” (HDL) y disminuye los triglicéridos, favoreciendo el flujo sanguíneo y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
También ayuda a prevenir o controlar:
- Accidente cerebrovascular
- Presión arterial alta
- Diabetes tipo 2
- Depresión y ansiedad
- Algunos tipos de cáncer
- Artritis y caídas
Además, contribuye a mejorar la función cognitiva y a reducir el riesgo de muerte por diversas causas.
3. Mejora el estado de ánimo
La actividad física estimula sustancias químicas cerebrales asociadas con la sensación de bienestar. Una caminata rápida o una sesión de ejercicio puede disminuir el estrés, la ansiedad y mejorar la autoestima.
También le puede interesar: Caminar hacia atrás: los beneficios que pocos conocen
4. Aumenta la energía
El ejercicio fortalece los músculos y mejora la resistencia. También optimiza el funcionamiento del corazón y los pulmones, lo que se traduce en más energía para las tareas cotidianas.
5. Favorece un mejor sueño
Hacer actividad física regularmente puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y a lograr un descanso más profundo. Se recomienda evitar el ejercicio intenso poco antes de acostarse.
6. Potencia la vida sexual
El ejercicio regular puede aumentar los niveles de energía, mejorar la confianza en la imagen corporal y favorecer la excitación sexual. En hombres, también puede disminuir el riesgo de disfunción eréctil.
Puede leer: Mayo Clinic entregó 7 consejos para cuidar la memoria: cuándo preocuparse y buscar ayuda
7. Es una oportunidad para divertirse y socializar
La actividad física puede ser una experiencia recreativa y social. Desde clases de baile hasta senderismo o deportes en equipo, el ejercicio también fortalece los vínculos familiares y de amistad.
¿Cuánto tiempo es recomendable realizar actividad física?
Según las pautas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos:
- 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o
- 75 minutos de actividad vigorosa.
Para mayores beneficios, se sugieren hasta 300 minutos semanales de actividad moderada.
También se recomienda realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, trabajando los principales grupos musculares.
Según la entidad medica si no ha hecho ejercicio durante mucho tiempo o padece enfermedades crónicas como problemas cardíacos, diabetes o artritis, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar un nuevo programa.
También puede leer: A esta hora no debería hacer ejercicio, expertos explican su impacto en el sueño
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio