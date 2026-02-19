¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física? Expertos dan siete claves

¿Quiere sentirse mejor, tener más energía y hasta añadir años a su vida? La respuesta puede estar en algo tan sencillo como moverse más.

De acuerdo con información divulgada por la Mayo Clinic, la actividad física regular aporta beneficios comprobados para la salud física y mental, sin importar la edad, el sexo o la condición física.

A continuación, le contamos siete razones clave para incorporar el ejercicio en su rutina diaria.

1. Ayuda a controlar el peso

La actividad física permite quemar calorías y prevenir el aumento excesivo de peso o mantener el que ya se ha perdido. No es obligatorio pasar horas en el gimnasio: subir escaleras, caminar más rápido o mantenerse activo durante el día también suma. La constancia es determinante.

2. Reduce el riesgo de enfermedades

El ejercicio regular mejora el colesterol “bueno” (HDL) y disminuye los triglicéridos, favoreciendo el flujo sanguíneo y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

También ayuda a prevenir o controlar:

Accidente cerebrovascular

Presión arterial alta

Diabetes tipo 2

Depresión y ansiedad

Algunos tipos de cáncer

Artritis y caídas

Además, contribuye a mejorar la función cognitiva y a reducir el riesgo de muerte por diversas causas.

3. Mejora el estado de ánimo

La actividad física estimula sustancias químicas cerebrales asociadas con la sensación de bienestar. Una caminata rápida o una sesión de ejercicio puede disminuir el estrés, la ansiedad y mejorar la autoestima.

4. Aumenta la energía

El ejercicio fortalece los músculos y mejora la resistencia. También optimiza el funcionamiento del corazón y los pulmones, lo que se traduce en más energía para las tareas cotidianas.

5. Favorece un mejor sueño

Hacer actividad física regularmente puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y a lograr un descanso más profundo. Se recomienda evitar el ejercicio intenso poco antes de acostarse.

6. Potencia la vida sexual

El ejercicio regular puede aumentar los niveles de energía, mejorar la confianza en la imagen corporal y favorecer la excitación sexual. En hombres, también puede disminuir el riesgo de disfunción eréctil.

7. Es una oportunidad para divertirse y socializar

La actividad física puede ser una experiencia recreativa y social. Desde clases de baile hasta senderismo o deportes en equipo, el ejercicio también fortalece los vínculos familiares y de amistad.

¿Cuánto tiempo es recomendable realizar actividad física?

Según las pautas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos:

150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o

semanales de actividad aeróbica moderada, o 75 minutos de actividad vigorosa.

Para mayores beneficios, se sugieren hasta 300 minutos semanales de actividad moderada.

También se recomienda realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, trabajando los principales grupos musculares.

Según la entidad medica si no ha hecho ejercicio durante mucho tiempo o padece enfermedades crónicas como problemas cardíacos, diabetes o artritis, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar un nuevo programa.

