Comenzó el Año Nuevo Chino 2026: Qué colores usar para la suerte y rituales para HOY

El año nuevo chino ha comenzado el 17 de febrero de 2026, gracias al cumplimiento del ciclo lunar, que difiere del calendario gregoriano que se usa en occidente. Bajo este contexto, comienza la etapa del Caballo de Fuego, un ciclo que representa la agilidad, constante movimiento y entereza del caballo, combinado con la pasión e impulsividad propias de los signos de fuego.

Como cada año, millones de personas alrededor del mundo celebran esta fecha con múltiples tradiciones y augurios para atraer fortuna. Entre ellos, se distinguen formas de decorar sus viviendas, colores para combinar su ropa y rituales para la prosperidad.

Por ello, en Caracol Radio puede consultar las recomendaciones sobre los colores para este año y rituales que puede seguir para un comienzo energías renovadoras.

Estos son los colores recomendados para el año nuevo Chino

Para la cultura china el color es un lenguaje simbólico que atrae energías tales como la prosperidad, la protección o el duelo. Entender qué simboliza cada color ayuda a comprender mejor la esencia de esta festividad, donde cada objeto y cada tonalidad tiene intención. Estos son los colores destacados:

Rojo: Este ha sido históricamente el color más importante del año nuevo lunar, y en 2026 se refuerza por representar el signo del fuego. Este color representa: Protección contra la mala fortuna, además de un augurio de felicidad y éxito.

Dorado y amarillo: Este tono está asociado con la riqueza, la nobleza y la estabilidad financiera, además de ser uno de los colores que mejor combinan con el rojo gracias a su paleta cálida. Con este color puede llamar la abundancia, fortuna económica y éxito profesional

Naranja y tonos cálidos intensos: Los demás cálidos están vinculados al fuego y a la vitalidad del Caballo. Se consideran colores para motivar la creatividad y la adaptación a los azares que traerán nuevos proyectos que comiencen este año.

Verde: Este color representa renovación, crecimiento y salud, gracias a su asociación con la naturaleza. Según el feng shui, este color conecta con el elemento madera, que simboliza desarrollo y expansión. Puede combinar este color en la decoración de su casa para mantener la vitalidad alrededor de su espacio personal.

Colores que se recomienda evitar en Año Nuevo Chino

Ya reconocidos los colores para atraer la buena suerte, hay otros que simbolizan hechos trágicos o tristeza, que contrastan con la actitud y augurios que se buscan para cada año nuevo chino. Los colores para evitar son:

Blanco: Este color suele ser usado en los funerales para la cultura china, además de no combinar con los colores cálidos que simbolizan al caballo de fuego, así que se considera de mal augurio.

Negro: Representa tristeza o melancolía. Por ello, se recomienda evitar usarlos como colores principales en decoraciones o vestimenta festiva, aunque suele ser buen decorativo si se usa de manera discreta.

Estos son los rituales para comenzar el año nuevo chino

Tenga en cuenta que las celebraciones de año nuevo duran todo el ciclo lunar, lo que significa al menos 15 días de danzas y rituales para atraer las buenas energías que acarrea el caballo de fuego. Entre las más sonadas, están:

Limpieza total del hogar

La tradición más importante antes de comenzar el año es la de hacerle una limpieza profunda a la casa antes de que comience el nuevo ciclo lunar. Esto simboliza el dejar atrás viejos rencores y energías para dejar espacio a nuevos retos y permitirse asumir la espontaneidad del año.

Eso sí, barrer en el primer día del nuevo año se le asocia con sacar la suerte que visita su hogar.

Sobres rojos (Hong Bao)

Otra práctica tradicional china es la entrega de sobres rojos con dinero que se da a niños y adultos mayores. El gesto apunta a transmitir prosperidad, protección y buenos deseos a quienes empiezan y están en la última etapa de su vida, reforzando la idea de comunidad.

Decoración roja y dorada

En china se colocan farolillos y banderines con los caracteres 福 (fu), que significa “buena fortuna”, aunque en algunos casos se coloca el carácter al revés, simbolizando que “la suerte ha llegado”.

Ritual del arroz para la abundancia

Se trata de llenar totalmente un plato de arroz, después se coloca dentro de él tres monedas chinas o monedas doradas. Una vez hemos terminado, se deja en la cocina durante los 15 días del Año Nuevo. El arroz representa alimento y estabilidad; las monedas, riqueza.