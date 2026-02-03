Ranking de los 5 bancos que pagarán el CDT más alto en febrero 2026: Rentabilidad y cómo invertir

Muchas entidades financieras en Colombia manejan dentro de su portafolio de productos los Certificados de Depósito a Término, mejor conocidos como CDT. Por medio de este, los clientes invierten un cierta cantidad de dinero para recibir un monto mucho más alto una vez haya cumplido con el plazo pactado.

Y es que este producto garantiza una rentabilidad al cliente sin importar el plazo que defina (este puede ser de 30, 60, 90 o 120 días), ya que tiene la posibilidad de recibir los intereses de forma periódica o también al finalizar el período señalado por el banco. Asimismo, podrá recibir completo el monto final al estar libre de cualquier impuesto, incluyendo el 4x1000.

Un factor que lleva a los clientes a buscar la mejor opción para adquirir un CDT son las tasas que ofrecen las entidades financieras. Algunas de ellas, suelen ser más bajas en relación a otras. Sin embargo, esta cifra puede variar dependiendo del plazo al que se va a diferir la inversión.

Al respecto, un informe de la Superintendencia Financiera de Colombia reveló los cinco bancos que pagarán el CDT más alto durante el mes de febrero, ya que garantizan la mayor rentabilidad al momento de realizar la inversión correspondiente. Estos son:

MiBanco

El primer lugar le corresponde a MiBanco, cuyas tasas superan el umbral del 10% si el cliente decide invertir a un plazo de 90, 120 o 360 días. En cada uno de ellos, la cifra es del 10,11%, 10,15% y 12,69%, respectivamente.

Por ejemplo, si el valor que se va a invertir es de 1.000.000 pesos, recibirá un saldo de 1.101.100 pesos si define un plazo de 90 días. Para los demás casos, el monto final llega a los 1.101.500 pesos (120 días) o de 1.126.900 pesos (360 días).

Davivienda

Otra entidad bancaria que ofrece tasas competitivas en sus CDT es Davivienda. Teniendo en cuenta los mismos plazos, estas quedan fijadas en 9,07% (90 días), 8,90% (180 días) y 11,92% (360 días), En este caso, si un cliente opta por invertir 1.000.000 pesos a través de la tercera opción, obtendrá una ganancia final de 1.119.200 pesos.

BBVA

En cuanto a BBVA, las tasas que ofrece son de 9,41%, 10,28% y 11,48% para todos aquellos clientes que estén interesados en solicitar un CDT durante febrero de 2026. En ese orden de ideas, la máxima rentabilidad que brinda es de 1.114.800 pesos si una persona decide invertir 1.000.000 pesos en un plazo de 360 días.

Banco de Bogotá

Por su parte, el Banco de Bogotá fijó sus tasas en 9,07%, 10,25% y 11,25% para este mes de febrero, lo que garantiza una ganancia final de 1.112.500 pesos en el caso de que un cliente maneje un plazo de 360 días con una inversión inicial de 1.000.000 pesos.

Banco de Occidente

Por último, el Banco de Occidente también maneja tasas de interés competitivas, con cifras del 10,15%, 10,29% y 10,95% en plazos de 90, 120 y 360 días, respectivamente. Eso significa que un cliente puede recibir una rentabilidad de 1.100.000 pesos una vez finalice su inversión en cualquiera de estas opciones.

Antes de invertir en un CDT, es importante que el cliente no solamente determine las tasas que ofrecen las diferentes entidades, sino también cuál es el plazo que mejor se ajusta a sus necesidades, pues es posible que necesite recuperar este dinero en poco tiempo.