Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos depara el 2026 y qué significa el año del Caballo?

Caballo de Fuego, signo del Horóscopo Chino, imagen de referencia - Getty Images

Según el calendario chino, desde el 18 de febrero de 2026 comenzó la etapa del Caballo de Fuego, un ciclo que representa la agilidad, constante movimiento y entereza del caballo, combinado con la pasión e impulsividad propias de los signos de fuego.

Lea también: ¿Qué animal soy en el horóscopo chino según mi fecha de nacimiento? Esto significa

Esta combinación no se repetía desde el año 1966, y está asociada a una inyección de energía, velocidad y cambios radicales a nivel global, por lo que es un periodo idóneo para la acción, el movimiento, la espontaneidad y adaptación rápida a los cambios, por encima de la planeación y estrategia. Este es un llamado para tener un avance significativo con valentía, asumir riesgos y reconectar con el deseo auténtico de vivir.

Calendario zodiacal chino:

El ciclo de 12 años del calendario zodiacal chino está representado por 12 animales diferentes, en este orden: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

Su animal del zodiaco se determina según su año de nacimiento, lo que significa que quienes nacieron a partir del primer día del calendario lunar de 2026 serán del signo del Caballo.

Le puede interesar: Comenzó el Año Nuevo Chino 2026: Qué colores usar para la suerte y rituales

Predicciones para cada signo:

Caballo

Este es tu momento de gloria. En 2026, todos los Caballos se enfrentarán a su “Ben Ming Nian”: su año zodiacal coincide con su signo de nacimiento.

Eso a menudo implica cambios en áreas importantes de la vida, desde la carrera profesional hasta las relaciones y los asuntos familiares.

En la cultura tradicional china, se anima a las personas en su Ben Ming Nian a “controlar los cambios” centrándose en los hitos felices, como casarse y tener hijos.

Con tantas cosas sucediendo en los próximos meses, los caballos deben cuidar especialmente su salud mental y física.

Cabra:

Las personas nacidas en el Año de la Cabra disfrutarán de Liuhe Tai Sui (o Seis Armonías con Tai Sui), una de las relaciones más auspiciosas que puedes tener con el Gran Júpiter.

“Tendrán una estrella Guiren (Personas Nobles) en su camino este año, lo que significa que tendrán amigos útiles y construirán conexiones fuertes”.

Tanto el trabajo como las relaciones se desarrollarán sin problemas en 2026.

“Es bueno tener la mente abierta y agradecer, y practicar el disfrute del momento este año”, dijo. “Si pasas demasiado tiempo preocupándote por el pasado y el futuro, estarás desperdiciando el presente.

Más información: ¿Qué trae el Año del Caballo de Fuego 2026? Predicciones y los signos más afectados

Mono:

Para los Monos, el Año del Caballo de Fuego promete ser relativamente estable y pacífico.

Como signo zodiacal en el que predominan el metal y el agua, la suerte de los Monos se mantendrá bastante equilibrada en 2026.

“En comparación con el año pasado, su suerte general mejorará en las relaciones familiares, de amistad y laborales”.

Es posible que no sientan tantas ganas de viajar como otros signos este año, y eso está perfectamente bien, ya que su suerte no depende de los kilómetros recorridos.

En la filosofía del feng shui, los colores claros transmiten la energía del Yang (el lado cálido y luminoso del Yin y el Yang). Cuando la gente te mira, percibe esta energía más brillante, afirma.

Gallo:

Será un año lleno de amor para las personas nacidas en el Año del Gallo, pero eso no significa que las cosas irán bien.

En 2026, los Gallos tendrán una estrella Taohua Xing (Flor de Durazno) brillando sobre ellos. Esto generalmente significa que habrá una afluencia de nuevas conexiones, ya sea caminando por la calle, asistiendo a una fiesta o viajando a un nuevo destino.

Para quienes buscan el amor, es más fácil encontrar posibles intereses amorosos, pero deben distinguir entre un buen Taohua (que también es una metáfora de los intereses amorosos en la cultura china) y uno malo. Quienes ya tienen una relación deben tener cuidado de no crear problemas.

Para evitar verse envueltos en un romance complicado, los Gallos pueden considerar usar dijes con motivos de pájaros y flores.

Perro:

En 2026, las personas nacidas en el Año del Perro estarán bajo Sanhui Tai Sui, o la estrella de las “Tres reuniones de Tai Sui”.

Esta alineación estelar tranquila pero poderosa significa un año de estabilidad y recompensas sólidas para los Perros, especialmente en términos financieros.

Para algunos perros, puede ser el año en que finalmente se produzca el ascenso tan esperado.

“Su energía familiar será muy fuerte este año”, dice Chow. “Esto significa una mejor comunicación entre los miembros de la familia. Probablemente se reunirán con más frecuencia y disfrutarán juntos de momentos felices”.

¿Qué es lo único que deben tener en cuenta los Perros? Su salud estomacal y digestiva.

Lea también: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 9 al 15 de febrero

Cerdo:

Las personas nacidas en el Año del Cerdo tendrán un respiro en 2026, ya que finalmente estarán en una posición positiva de Tai Sui.

Tras un turbulento 2025, la paciencia es clave. La situación está cambiando, aunque ahora no lo parezca.

“La gente suele sentir los cambios de fortuna cerca de su cumpleaños”, explicó Chow. “Si nacen en verano, sentirán el cambio de energía en verano. Si nacen en invierno, tendrán que esperar un poco más”.

“Usar colores pastel como rosa, naranja y amarillo debería ayudar a traer alegría y esperanza a sus días”.

Rata:

Prepárense, será un año importante y exigente para las personas nacidas en el Año de la Rata, ya que chocarán con Tai Sui (o Chong Tai Sui).

Las Ratas deben prestar mucha atención a su salud en 2026. La fuerte energía en movimiento significa que habrá muchos cambios importantes por delante, desde las relaciones hasta las trayectorias profesionales.

Además de adoptar una nueva rutina de bienestar o programar un chequeo de salud, Chow sugiere salir a viajar.

Y hay un lado positivo: la Rata, al ser un signo de agua, equilibra bastante bien el fuego del año, lo que podría mitigar el conflicto.

Buey:

Después de disfrutar de una posición agradable con Tai Sui el año pasado, los Oxen se encontrarán en una posición un poco espinosa, lo que los hará más propensos a pequeñas lesiones y personas mezquinas.

Los Bueyes simplemente necesitan ser más conscientes de sus relaciones y elegir con cuidado sus alianzas, ya sea en los negocios o en la amistad”. Los malentendidos pueden surgir con más facilidad de lo habitual.

Con una estrella del movimiento rondando sobre ellos este año, Oxen debería aprovechar esto como una oportunidad para viajar más.

Tigre:

Buenas noticias para los Tigres: la deidad Hui Tai Sui saludará a Tai Sui en 2026, una alineación amistosa.

“Esto suele significar que disfrutarás de buenas relaciones y buena compañía en el Año del Caballo. Podría sugerir más oportunidades en el trabajo”.

Los Tigres solteros podrían incluso encontrar el amor este año, si lo buscan. Pero debido a su fuerte predilección por la madera y el fuego, que se intensificará aún más en el Año del Caballo de Fuego, los Tigres deben tener cuidado con posibles problemas estomacales y digestivos, así como con la vista.

Permanecer cerca del agua y vestirse con tonos fríos también ayudará a calmar el fuego.

Le puede interesar: Signos del Zodiaco que el amor les llegará en febrero de 2026, según la astrología: predicciones

Conejo:

Las personas nacidas en el Año del Conejo deben proceder con cautela este año.

“Los conejos son Xing Tai Sui este año (en una relación castigadora con Tai Sui). Tienen que tener más cuidado con las personas de las que están enamorados”. Eso no significa cortar todos los lazos abruptamente. Los conejos simplemente deben ser observadores antes de comprometerse con las personas que los rodean este año.

Lo que podrían hacer es usar colores y accesorios metálicos para ayudar a equilibrar su propio elemento: la madera.

Dragón:

Con Yima Sing, la estrella del Caballo Viajero, cuidándolos en 2026, las personas nacidas en el Año del Dragón pueden esperar que los próximos meses estén llenos de movimiento.

“Es un año excelente para viajar, mudarse de casa o de oficina y cambiar de trabajo”, los Dragones también podrían obtener ascensos en el trabajo en 2026.

En cuanto a la salud, los Dragones, el signo zodiacal terrenal, deberán tener cuidado con la digestión y los problemas estomacales, ya que el fuego nutre a la tierra y un exceso de fuego puede abrumar los órganos de tierra (estómago y sistema digestivo) en su cuerpo.

Serpiente:

Después de enfrentarse a su “Ben Ming Nian” (el mismo año zodiacal que su signo de nacimiento) en 2025, las Serpientes se sentirán aliviadas al saber que no tendrán una relación directa con Tai Sui en 2026.

Las Serpientes son un signo zodiacal muy fogoso. Por lo tanto, el año aún podría sentirse intenso. El trabajo requiere mayor vigilancia.

Las Serpientes deberían tratar de equilibrar sus elementos: evitar agregar más fuego a un año ya caluroso evitando los colores rojo, rosa y morado.

Opta por los colores azul, blanco y metálico. Las Serpientes también podrían viajar a lugares más frescos con océanos y ríos para contrarrestar parte de ese calor, añadió Chow.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: