¿Cómo la curiosidad y la creatividad ayudan a combatir la ansiedad? Experta explica

En la actualidad, es común ver comunidades, alrededor del mundo, marcadas por la violencia armada, la crisis climática, la polarización política y el constante bombardeo tecnológico que erosiona nuestra capacidad de atención, entre muchos otros problemas.

La socióloga, Martha Beck, advirtió que nunca antes habíamos estado expuestos a tantas fuerzas culturales capaces de activar un pensamiento dominado por el miedo.

En su obra ‘Beyond Anxiety: Curiosity, Creativity, and Finding Your Life’s Purpose’, Beck expuso que el cerebro humano presenta un “sesgo de negatividad”, un mecanismo evolutivo que nos empuja a enfocarnos en amenazas potenciales, incluso si son irreales o amplificadas por el flujo incesante de información digital.

Este reflejo fue esencial para la supervivencia de nuestros antepasados, pero en el contexto actual se convierte en una trampa mental que nos mantiene atrapados en un ciclo de preocupación crónica.

Beck propone que la curiosidad y la creatividad pueden ser llaves para romper ese patrón, recuperar la calma y reenfocar nuestra energía hacia un propósito de vida más consciente.

¿Por qué la curiosidad es una herramienta para romper el ciclo?

Beck sostiene que intentar erradicar la ansiedad de forma directa suele tener el efecto contrario, intensificándola y reforzando su presencia.

En lugar de combatirla frontalmente, propone un enfoque basado en la observación con curiosidad y compasión, entendiendo la ansiedad como una señal que merece ser interpretada y no como un enemigo que deba ser destruido.

Según Beck, la curiosidad activa circuitos cerebrales capaces de desviar la atención del miedo, lo que facilita un análisis más objetivo de los pensamientos que nos inquietan.

Este cambio de perspectiva abre la puerta a cuestionar la veracidad, relevancia y utilidad de las ideas que alimentan la ansiedad. Al hacerlo, se genera un espacio mental más amplio, donde pueden surgir opciones y estrategias más constructivas.

En este orden de ideas, la curiosidad se convierte en una herramienta poderosa para interrumpir el círculo vicioso de preocupación que atrapa a muchas personas, ofreciendo una vía hacia una relación más saludable con nuestras emociones y un mayor equilibrio interior.

¿De qué manera se entiende a la creatividad como una vía para soluciones efectivas?

Para Beck, la creatividad constituye un pilar fundamental en el manejo de la ansiedad, actuando como un contrapeso natural a los patrones mentales dominados por el miedo.

Activar el hemisferio derecho del cerebro no implica negar los peligros reales, sino enfrentarlos con enfoques más amplios, flexibles y originales. Ante desafíos complejos como el cambio climático o la saturación informativa, la creatividad abre la puerta a soluciones innovadoras y sostenibles que van más allá de las respuestas convencionales.

Por su parte, Beck señaló que dedicarse a actividades artísticas o manuales, sin la presión de un resultado perfecto, permite recuperar el equilibrio interno y sintonizar nuevamente con los ritmos naturales del cuerpo.

Este estado de calma no solo beneficia a quien lo experimenta, sino que también tiene un efecto multiplicador: así como la ansiedad puede propagarse socialmente, la serenidad es igualmente contagiosa.

Finalmente, al irradiar esa serenidad en nuestro entorno, se fomenta la empatía, fortalece la resiliencia colectiva y contribuye a crear comunidades más conscientes y emocionalmente saludables, concluyó Beck.