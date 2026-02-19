Andrés Forero no descarta que Petro quiera aumentar la cifra del salario mínimo: No es responsable

Andrés Forero, cabeza de lista del Centro Democrático para el Senado, pasó por los micrófonos del Noticiero del Medio Día de Caracol Radio para hablar sobre sus propuestas.

Empezó refiriéndose al decreto del salario mínimo, detallando que la decisión que tomó el Consejo de Estado, aunque pide modificarlo, es muy probable que la cifra del 23% que ya se había establecido siga siendo la propuesta del Gobierno Petro.

“Podría subir, pero esperaría que no lo hicieran, pero sabemos que el presidente no está siendo responsable, no está pensando en qué va a pasar con el país, con la economía; él está tratando de mantener el poder, y no descarto que pueda hacer eso; de hecho, él lo advirtió”, dijo.

Asimismo, afirmó que ve muy difícil que la cifra se pueda reversar. “Ya esa discusión se dio, no se le puede bajar el salario a las personas en este momento”, dijo.

Caso Kevin Acosta

Aunque en los últimos días se ha hablado del menor Kevin Acosta, quien murió el pasado 13 de febrero de 2026 en Bogotá y por la que incluso la Superintendencia Nacional de Salud abrió una auditoría focalizada a la Nueva EPS, no es el único caso que pone en foco la falta de medicamentos, tema por el que Forero se ha mostrado crítico.

“Las cosas han empeorado, hemos tenido 4 interventores en menos de dos años y ninguna empresa, y menos la Nueva EPS, va a tener buenos resultados y obviamente hay mucho ruido de corrupción”, dijo, agregando que ha sido un deterioro constantemente.

Incluso, mencionó que hoy por hoy las tutelas ya no están sirviendo. “En Nueva EPS se han multiplicado y perdieron su efectividad”.

Reforma pensional

En cuanto a la discusión de la reforma pensional, explicó que lo que siempre se ha rechazado es que: “No estábamos de acuerdo con que no se debían pagar los subsidios poniendo en riesgo las pensiones de los jóvenes”, dijo.

“Creemos que van a acabar con los fondos privados de pensión y van a darle un golpe importante a toda la economía del país”, dijo.

