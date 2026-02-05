Famisanar se pronuncia tras denuncia del congresista Andrés Forero: ¿Qué dijo?

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

Sigue el rifirrafe entre Famisanar y Andrés Forero, congresista del Centro Democrático. Esta vez, la entidad prestadora de servicios de salud en su cuenta de X, defendió su gestión frente a las denuncias que apuntan a presuntas irregularidades, como la contratación de personal con altos costos y el uso de recursos en eventos internos, en un contexto en que pacientes con enfermedades necesitan medicamentos y accesos a tratamientos.

El agente interventor, Germán Darío Gallo, rechazó las declaraciones del representante Andrés Forero, al considerar que calificativos como “turbio” resultan despectivos e innecesarios, y que expresiones como “despidos a diestra y siniestra” constituyen una exageración que no se ajusta a la realidad.

Congresista @AForeroM, “turbio” es un despectivo innecesario, “despidos a diestra y siniestra” es una exageración, “amigotes” es una injusta descalificación. Le reitero mi invitación pública -hecha hace 9 días- a una mesa técnica para que se informe de primera mano sobre lo que… — Famisanar (@EPS_Famisanar) February 4, 2026

En otra respuesta al congresista, reiteran que la entidad le ha dado seguimientos a los procesos de tutela de los usuarios. Según Famisanar, el octubre recibieron 2.775 tutelas, de las cuales redujeron a 1.808 en diciembre del 2025.

"La tutela no debe ser el camino habitual para lograr atención. Tras un pico en octubre (2.775), logramos una reducción a 1.808 en diciembre", dijo la entidad.

3/6 EPS Famisanar fortaleció el seguimiento a los procesos de tutela como parte del compromiso institucional con el acceso efectivo a los servicios de salud.



Por ello reforzamos la respuesta institucional frente a casos críticos e implementamos medidas que permitan prevenir… — Famisanar (@EPS_Famisanar) January 26, 2026

¿Cuál fue la respuesta del representante?

Estas declaraciones de Famisanar se producen luego de que el representante Andrés Forero denunciara presuntas irregularidades en Famisanar, asegurando que “están feriando la EPS”.

Según el congresista, en mes y medio el nuevo interventor habría contratado 75 personas con un costo mensual cercano a los $700 millones, incluyendo, según dijo, bachilleres con salarios de hasta $28 millones y técnicas en enfermería con ingresos de $40 millones mensuales.

Ante la invitación del interventor de Famisanar, Forero aseguró que, tras sus denuncias sobre Famisanar, el interventor Germán Darío Gallo habría iniciado una “cacería de brujas” al interior de la entidad, lo que, según dijo, se ha traducido en despidos masivos de trabajadores sin considerar los altos costos de las indemnizaciones, en medio de una crisis que calificó como sin precedentes.