SuperSalud inició auditoría a Nueva EPS tras la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia (imágenes de archivo)

La Superintendencia Nacional de Salud abrió una auditoría focalizada luego de la muerte del pequeño de 7 años, Kevin Arley Acosta Pico, ocurrida el 13 de febrero de 2026 en Bogotá.

La entidad, encargada de la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, expresó sus condolencias a la familia del menor, quien falleció al parecer por deficiencias en la atención medica de su enfermedad, hemofilia A severa, que se agravó por una caída de su bicicleta que le causó un trauma craneoencefálico.

Kevin Acosta no recibió medicamento

De acuerdo con denuncias públicas realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió durante aproximadamente dos meses el medicamento profiláctico Emicizumab (Hemlibra), fundamental para el manejo de su enfermedad.

En ese sentido, la Superintendencia de Salud indica que este hecho evidencia los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, especialmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia.

Alcance de la auditoría a la Nueva EPS

La Superintendencia informó que la auditoría revisará el proceso de atención brindado al menor, incluidas posibles barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y del prestador del servicio.

Asimismo, analizará el cumplimiento de los protocolos, las autorizaciones y el suministro del tratamiento indicado para la hemofilia, con el fin de verificar si se omitieron normas vigentes del sistema de salud relacionadas con la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.

La entidad advirtió que, de encontrarse irregularidades, estas podrían derivar en sanciones administrativas, multas o medidas correctivas adicionales contra los responsables, con el propósito de garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud.

