Directiva de Famisanar responde a señalamientos de Andrés Forero y defiende su trayectoria profesion

SALUD

Luego de que el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, se refiriera a una directiva de Famisanar EPS como una “enfermera” con un supuesto salario millonario, Erika Cruz, gerente financiera y administrativa de la entidad, decidió enviarle un mensaje público para contar su historia de vida y su recorrido académico y profesional.

“En días recientes se utilizó públicamente parte de mi perfil profesional sin el contexto completo de mi formación, experiencia y responsabilidades actuales, lo que dio lugar a una narrativa incompleta sobre quién soy y el rol que desempeño”, afirmó Cruz.

Cruz explicó que su trayectoria en el sector salud inició como auxiliar de enfermería y auxiliar administrativa, un origen del que aseguró sentirse orgullosa.

“Jamás renegaré de ello. Siempre he creído que las enfermeras y el personal asistencial mueven el sector salud y sostienen el sistema desde el cuidado, la vocación y el trabajo diario”, expresó.

Sin embargo, subrayó que su formación no se limita a ese primer paso profesional. Indicó que es administradora financiera, especialista en economía y gestión de la salud, y que en los próximos días recibirá su título de MBA en administración de empresas con énfasis en gerencia e innovación de procesos.

La gerente financiera de Famisanar rechazó cualquier vínculo político en su nombramiento.

“No represento cuotas políticas, represento trabajo duro, preparación y compromiso (..) Nada me fue regalado, todo lo he construido paso a paso. No me define un prejuicio, me define mi historia”, concluyó Cruz.

La denuncia del representante Forero

Las declaraciones de Cruz se producen luego de que el representante Andrés Forero denunciara presuntas irregularidades en Famisanar, asegurando que “están feriando la EPS”.

Según el congresista, en mes y medio el nuevo interventor habría contratado 75 personas con un costo mensual cercano a los $700 millones, incluyendo, según dijo, bachilleres con salarios de hasta $28 millones y técnicas en enfermería con ingresos de $40 millones mensuales.