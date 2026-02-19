Familiares se encadenaron frente a la Nueva EPS en Sogamoso para exigir atención médica

El encadenamiento de los familiares frente a la sede de la Nueva EPS en Sogamoso se prolongó durante varias horas, hasta que se garantizó la valoración especializada

Sogamoso

Momentos de tensión se vivieron a las afueras de la sede de la Nueva EPS en Sogamoso, donde familiares de una paciente del municipio de Tota realizaron una protesta y se encadenaron para exigir la garantía de la atención médica especializada que requería la usuaria.

La secretaria de Salud de Sogamoso, Lucy Esperanza Rodríguez, explicó que la situación se originó luego de que los familiares no recibieran la orientación esperada al acudir a la entidad. “Efectivamente, se presentó esta novedad con una usuaria que había sido remitida desde Duitama hacia la ciudad de Neiva, donde fue valorada por especialistas, pero requería otras especialidades específicas para continuar con su tratamiento”, señaló.

Según la secretaria, la paciente había estado hospitalizada en Duitama la semana anterior y posteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Neiva, donde fue valorada por neurocirugía y otorrinolaringología, además de practicársele una resonancia magnética. Sin embargo, en la historia clínica se estableció la necesidad de nuevas valoraciones médicas, lo que motivó la preocupación de sus familiares.

Ante la falta de información clara, los familiares decidieron realizar la protesta encadenándose frente a la sede de la Nueva EPS en Sogamoso. La Secretaría de Salud acompañó el caso junto con la Personería Municipal y directivos de la EPS, con el fin de mediar y garantizar los derechos de la paciente.

La funcionaria indicó que, tras varias horas de diálogo, se logró que la usuaria fuera valorada el mismo día por la especialidad de oculoplastia, una de las pendientes. Además, se coordinó que no fuera remitida a Bogotá, sino trasladada nuevamente a la ciudad de Neiva para continuar el tratamiento con un neurocirujano de base de cráneo.

“La familia levantó la protesta luego de que se cumplieran los compromisos y se garantizara la valoración y el traslado. Desde la Secretaría continuaremos haciendo seguimiento para verificar que se presten todos los servicios requeridos”, afirmó.