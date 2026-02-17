¿Venganza? Rastro de mayor (r) César Ortiz en informe de DNI con el que Petro acusó a general Urrego

El informe de inteligencia sobre un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro, que cobró las cabezas del general Edwin Urrego y el coronel Óscar Miguel Moreno en la Policía, tiene detrás la sombra de un polémico oficial de esa institución.

El documento ha generado enorme suspicacia, teniendo en cuenta que planteaba un presunto plan para enlodar al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quienes les “plantarían” drogas para, según denunció el jefe de Estado, torpedear la reunión con el presidente Donald Trump.

Si bien hay muchas preguntas pendientes frente a temas que no terminan de encajar en la historia que reveló Petro al país el pasado 10 de febrero, en medio de un consejo de ministros en Montería, hay un nombre que tiene enorme relevancia y que ha pasado inadvertido.

Se trata del mayor en retiro César Ortiz, salpicado en casos de contrabando y narcotráfico, y quien llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia a mediados de 2025, pese a los graves señalamientos que pesan en su contra.

Ortiz tiene varias menciones en el caso del supuesto zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, las cuales, conforme a fuentes de la DNI, ya las conocía Jorge Lemus, quien para la época era el director de esa entidad.

La razón que tenía Ortiz para vengarse de Urrego

La elaboración del muy controvertido y débil informe de inteligencia habría contado con la participación del mayor Ortiz, quien tenía al menos una razón de enemistad con el general Edwin Urrego, quien fue director de la Dijín en la misma época en la que ese mayor estaba asignado a esa Dirección.

Urrego y otras instancias dentro de la Policía recibieron información de la presunta relación que tendría el oficial con la red de contrabando, lo cual motivó el llamamiento a calificar servicios, que no es una cosa distinta a ser echado de la Policía, en este caso “por pérdida de confianza”.

Fuentes informadas aseguran que, durante su permanencia en la DNI, Ortiz tenía interés particular en temas relacionadas con la institución de la que hizo parte y que sí realizó menciones sobre el general que lo había sacado.

Ante la gravedad de la denuncia, este medio ha tratado de contactar sin éxito al mayor retirado, pero no ha sido posible obtener su ubicación. Quien sí respondió fue el exdirector Lemus, quien escribió:

“La DNI en cabeza de mi Dirección, hasta cuándo la ocupé, no tuve conocimiento de la información que están comentando, lo digo con toda certeza”.

