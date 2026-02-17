Caso Edwin Urrego: DNI asegura que Petro tiene autoridad para llamarlo a calificar servicios
La entidad respondió a la polémica por la salida que pidió el presidente del General implicado en supuesto plan para perjudicarlo.
La salida del General Edwin Urrego, implicado en el supuesto plan con el que pretendían sabotear la reunión entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro en Washington, sigue dando de qué hablar.
Y es que no convenció mucho el informe de inteligencia, que fungió como prueba para que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del General Urrego y un llamamiento a calificar servicios.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Inteligencia aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene todas las facultades y la autoridad institucional para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de las Fuerzas Militares y de la Policía, porque son facultades que le otorga el ordenamiento jurídico.
Además, precisan que las fuentes de información del presidente no se limitan solo a la entidad, sino que hay otras labores de inteligencia, así como información que proviene de la ciudadanía.
Laura Saavedra Martínez
