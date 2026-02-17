Hable con elPrograma

Caso Edwin Urrego: DNI asegura que Petro tiene autoridad para llamarlo a calificar servicios

La entidad respondió a la polémica por la salida que pidió el presidente del General implicado en supuesto plan para perjudicarlo.

Gustavo Petro y logo de la DNI. Fotos: Cortesía: Presidencia) / DNI

La salida del General Edwin Urrego, implicado en el supuesto plan con el que pretendían sabotear la reunión entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro en Washington, sigue dando de qué hablar.

Y es que no convenció mucho el informe de inteligencia, que fungió como prueba para que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del General Urrego y un llamamiento a calificar servicios.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Inteligencia aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene todas las facultades y la autoridad institucional para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de las Fuerzas Militares y de la Policía, porque son facultades que le otorga el ordenamiento jurídico.

Además, precisan que las fuentes de información del presidente no se limitan solo a la entidad, sino que hay otras labores de inteligencia, así como información que proviene de la ciudadanía.

Compartir