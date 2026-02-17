“Es significativo pero insuficiente”: alcalde Galán sobre reciente encuesta de seguridad en Bogotá

"En Bogotá estamos sobreviviendo y no viviendo con la inseguridad": Baena / GettyImages

Bogotá D.C

La Cámara de Comercio de Bogotá reveló los resultados de de la versión más reciente de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 en un evento con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad César Restrepo, el general Giovanni Cristancho y el presidente del gremio Ovidio Claros.

Las cifras de la encuesta muestran una mejoría en la percepción de la seguridad de la ciudadanía y una disminución de víctimas de robo.

Hurto a personas

En 2025, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó en Bogotá se ubicó en 66%, una reducción frente al 69,3% registrado en 2024.

En ese sentido la tasa de personas que fueron víctimas de al menos un delito disminuyó de 15,3% a 14,9%.

Aunque el hurto a personas continúa siendo el delito más recurrente, representando al 74,7% de los casos reportados, la denuncia de delitos presentó una reducción en 2025. El 45,6% de las víctimas puso en conocimiento lo ocurrido ante alguna autoridad, frente al 52,0% del año anterior.

Extorsión

La extorsión mostró una reducción tras dos años consecutivos de incrementos, pasando del 7,3% en 2024 a 4,6% en 2025.

Sin embargo, preocupa que el 29,5% de las víctimas manifestó haber accedido al pago exigido, mientras que el 54,4% indicó que optó por no responder ni continuar la comunicación.

Por primera vez la Cámara de Comercio de Bogotá midió si las víctimas eran empresas y encontró que el 31,7% de las victimas estaban asociadas a un negocio.

Seguridad en Transmilenio

La percepción de inseguridad en Transmilenio mostró una mejora. El porcentaje de personas que considera que el sistema no es seguro disminuyó de 70,6% en 2024 a 62,7% en 2025.

Los espacios mejor evaluados fueron el TransMiCable , los buses del SITP y el servicio DUAL. Mientras que los mayores retos se concentran en los túneles peatonales en portales o estaciones, los paraderos del SITP en vía pública y los puentes peatonales de acceso.

Factores que inciden en la percepción

El porcentaje de personas que fue testigo de un delito sin ser víctima aumentó ligeramente de 43,0% a 44,3%, factor que incide directamente en la percepción de inseguridad.

Por otra parte, mejoró la percepción de seguridad en los barrios: el 43,6% de las personas considera que el lugar donde vive es seguro, frente al 31,8% del año anterior. Los hombres reportan mayor sensación de seguridad (47,1%) que las mujeres (40,4%).

“Es significativo pero insuficiente”: alcalde Galán

El alcalde Galán destacó que la percepción de seguridad en Bogotá mejoró en 14 de las 20 localidades con avances más marcados en el sur y el occidente de la ciudad . Asimismo subrayó que estos resultados evidencian una tendencia positiva en la forma como la ciudadanía evalúa las condiciones de convivencia y protección en Bogotá.

“Es significativo estadísticamente pero no es suficiente. Evidentemente tenemos un número alto de ciudadanos que manifiestan percibir la ciudad insegura ”, aseguró el mandatario.

En ese sentido, Galán pidió que se lleve a cabo esta discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, de la Fiscalía y los jueces.

“Yo sí creo, y esta sociedad tiene que dar la discusión, que cuando alguien pone en peligro con violencia la vida de otra persona, debe tener una sanción efectiva o, de lo contrario, abrimos la puerta a más delitos”, concluyó.