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29 abr 2026 Actualizado 11:35

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Asesinan a un hombre en la Carrera Séptima, en el centro de Bogotá: esto se sabe

Al parecer, el asesino huyó en motocicleta.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Tetra Images

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Juliana De Los Ríos

Bogotá

En las últimas horas, las autoridades encontraron a un hombre tendido en el piso sobre la Carrera Séptima con calle 17, en el centro de Bogotá.

Lea más: Asesinaron a rabino en Bogotá: Comunidad Judía lo había reportado como desaparecido

De manera inmediata la zona de atención se dirige hacia la zona donde lamentablemente encuentran a un ciudadano, el cual presentaba diferentes lesiones con arma de fuego”, aseguró el teniente coronel Luis Gabriel Pardo Rodríguez.

Los uniformados acordonaron la zona mientras se adelantaban los trabajos de un equipo de criminalística para recoger el cuerpo.

El responsable de este crimen huyó.

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Este sector de la capital del país está fuertemente vigilado por cámaras de seguridad, por lo que se analizarán los videos y se recolectarán testimonios de testigos.

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Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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