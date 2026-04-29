Asesinan a un hombre en la Carrera Séptima, en el centro de Bogotá: esto se sabe

En las últimas horas, las autoridades encontraron a un hombre tendido en el piso sobre la Carrera Séptima con calle 17, en el centro de Bogotá.

Lea más: Asesinaron a rabino en Bogotá: Comunidad Judía lo había reportado como desaparecido

“De manera inmediata la zona de atención se dirige hacia la zona donde lamentablemente encuentran a un ciudadano, el cual presentaba diferentes lesiones con arma de fuego” , aseguró el teniente coronel Luis Gabriel Pardo Rodríguez.

Los uniformados acordonaron la zona mientras se adelantaban los trabajos de un equipo de criminalística para recoger el cuerpo.

El responsable de este crimen huyó.

Lea también: Denuncian peleas callejeras de domiciliaros en el norte de Bogotá

Este sector de la capital del país está fuertemente vigilado por cámaras de seguridad, por lo que se analizarán los videos y se recolectarán testimonios de testigos.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: