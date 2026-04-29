Radican el proyecto del Cable Aéreo de Soacha ante MinTransporte para buscar financiación

El Cable Aéreo de Soacha, uno de los proyectos de movilidad más grandes y esperados por este municipio, avanza para conectar la comuna 4 con la estación de Transmilenio Terreros, ubicada en la Autopista Sur.

Los estudios y diseños fueron desarrollados por la Agencia Francesa de Desarrollo y como conoció en primicia Caracol Radio ya serán presentados hoy, miércoles 28 de abril, ante el Ministerio de Transporte para buscar financiación por parte del Gobierno Nacional.

“Cumplimos todos los requisitos para radicarlo ante el Ministerio de Transporte y poder tener opción de ser elegibles para financiación por parte del Gobierno Nacional y poder ojalá antes del 2027 dejar contratado este proyecto”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey a este medio de comunicación.

Agregó que hoy antes del mediodía será radicado el proyecto ante el Ministerio y esperan tener un concepto favorable.

“La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha estado súper atenta en el desarrollo de esta tarea técnica y se ha comprometido junto con el Gobierno Nacional a buscar fuentes de financiamiento que hagan posible este proyecto”, señaló Rey.

La Nación nunca ha financiado un sistema de cable aéreo

El Gobierno Nacional no ha financiado hasta el momento un sistema de cable aéreo y con este proyecto en Soacha podría ser la primera vez que invierta los recursos.

“Cundinamarca ha demostrado con Regiotram de Occidente y con el Tren de Zipaquirá su gran capacidad técnica, su experticia para adelantar proyectos masivos de transporte y con los cables no podría ser la excepción”, sostuvo el mandatario.

En los próximos días el ministerio definirá si va a financiar en un 70% o en un 100% el cable aéreo de Soacha.