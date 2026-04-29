Habilitarán la vía Bogotá-La Mesa a un carril en la tarde de este miércoles 19 de abril

En la noche del pasado domingo 26 de abril se presentó un inmenso derrumbe en la vía Bogotá-La Mesa, en el sector de Curubital, que dejó atrapadas varias personas que se movilizaban en vehículos particulares y en buses intermunicipales.

Los trabajos de remoción de tierra han tomado ya tres días en los que desde la Gobernación de Cundinamarca ha desplegado sus capacidades y maquinaria amarilla.

Puede leer: Declaran alerta roja en La Mesa, Cundinamarca por emergencia invernal

Hasta el pasado martes ya habían retirado más de 430 m³ de tierra, pero aún faltaban cerca de 500 m³ por remover, además de otros derrumbes a lo largo del corredor.

“Hoy a las 2 de la mañana ya iniciamos el proceso de lavado de la vía para retirar la capa más mínima de lodo que se hace sobre la carpeta asfáltica. Casi que el 80% de la vía está despejada”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La reapertura de la vía debe realizarse de forma segura para que no vuelva a caer tierra ni lodo sobre la vía. Por eso, se siguen limpiando las alcantarillas que están rebosadas de lodo seco.

“Esperamos que a más tardar en horas de la tarde podamos tener la apertura segura porque ya mañana iniciamos operación éxodo y necesitamos que esa vía esté ya abierta para que el turismos no tenga ningún tipo de inconveniente”, agregó Rey.

Más municipios afectados por el invierno

La emergencia invernal ha impactado a más municipios del departamento, ya son 32 los territorios con grandes afectaciones por las fuertes lluvias.

Le puede interesar: “El lodo comenzó a arrastrar los carros y las motos”: conductor atrapado en la vía Mosquera-La Mesa

“Los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo han manifestado que sus capacidades han sido superadas y que requieren el apoyo del departamento”, señaló Rey.

Desde la Gobernación han enviado ayuda humanitarias, maquinaria amarilla especializada para remover escombros, se ha hecho una caracterización a los damnificados y se ha brindado ayuda a las empresas de servicios públicos de acueducto con carrotanques para mitigar el impacto de las bocatomas dañadas.