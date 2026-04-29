Capturan a varios extorsionistas en Bogotá:uno de ellos intimidaba a su propia mamá

Gracias a la denuncia ciudadana a través de la línea Antisecuestro y Antiextorsión 165, se logró evitar el pago de millonarias sumas de dinero a tres hombres que se dedicaban a extorsionar en la capital del país.

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En un primer resultado en la localidad de Los Mártires, una comerciante de una empresa farmacéutica estaba siendo extorsionada por un hombre que se hacía pasar como integrante de un falso grupo delincuencial, ‘Unidad Valle del Cauca’. Al parecer, habría sido contratado por su propio hijo. Mediante llamadas y mensajes amenazantes, intentaba hacerle creer que mantenía una deuda de 35 millones de pesos. En caso de no pagar, atentaría contra la vida e integridad de la víctima y su familia, manifestándole que serían torturados y desmembrados.

De igual manera, fue capturado en flagrancia en la localidad de Ciudad Bolívar, alias‘Yuco’ o el ‘Gemelo’; quien exigía una cuota de 200 mil pesos a un cuidador de carros de un parqueadero de la zona y, en caso de negarse al pago de estas exigencias económicas, era objeto de agresiones físicas. El capturado contaba con antecedentes por tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Finalmente, en Engativá, un ciudadano fue víctima de amenazas y exigencias económicas por parte de un extorsionista, quien le pedía $500.000 a cambio de no atentar en su contra. Ante la negativa, la fachada de su vivienda fue atacada, causando daños materiales y sembrando temor e intimidación. Este sujeto fue capturado en flagrancia mientras exigía uno de esos pagos.

Estas tres personas fueron capturadas en flagrancia cuando pretendían recibir las sumas de dinero que solicitaban a sus víctimas mediante ‘entrega controlada’; y fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por el delito de extorsión.

Sin embargo, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento solo a uno de estos capturados.