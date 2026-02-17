Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 16:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Más de 40 integrantes de la banda ‘Satanás’ han sido enviados a la cárcel en Bogotá

En el 2024 fue capturado alias Maracucho o Pedrito, segundo al mando de ‘Satanás.

Captura integrante de la banda ´Satanás'

Captura integrante de la banda ´Satanás&#039;

Tras un trabajo liderado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, 43 integrantes de la banda ‘Satanás’ han sido capturados y enviados a la cárcel, debilitando su accionar violento en varias localidades de la ciudad.

Este grupo está dedicado a la extorsión, el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el uso de armas de fuego y explosivos, y ha sido golpeado desde sus estructuras de mando, sicariato, finanzas y logística.

Puede leer: Duro golpe contra ‘Los Satanás’ en Bogotá y Soacha: Hay 11 capturados

Entre los resultados más relevantes se destaca el del 2024 cuando fue capturado alias Maracucho o Pedrito, segundo al mando de ‘Satanás’; así como otros cabecillas clave como ‘Gocho’, jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, sicario de la organización.

Durante 2025, las autoridades lograron la captura de ‘Hendry’, dedicado a la extorsión, y de su pareja sentimental, quien cumplía funciones como jefe de finanzas, además de ‘La Pure’, cabecilla dedicada al secuestro extorsivo.

Le puede interesar: Capturan a dos presuntos extorsionistas de la banda ‘Los Satanás’ en Kennedy

El golpe más reciente se dio en 2026, cuando siete integrantes más de ‘Satanás’ fueron capturados y enviados a prisión, entre ellos alias ‘Bill’, encargado de coordinar amenazas, ataques armados y extorsiones contra comerciantes, principalmente en las localidades de Bosa y Kennedy.

“Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Durante estos operativos se incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, estupefacientes, celulares, panfletos extorsivos y motocicletas utilizadas para cometer atentados, impactando de manera directa las finanzas de esta organización criminal, con afectaciones cercanas a 200 millones de pesos mensuales.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir