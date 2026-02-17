Más de 40 integrantes de la banda ‘Satanás’ han sido enviados a la cárcel en Bogotá

Tras un trabajo liderado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, 43 integrantes de la banda ‘Satanás’ han sido capturados y enviados a la cárcel, debilitando su accionar violento en varias localidades de la ciudad.

Este grupo está dedicado a la extorsión, el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el uso de armas de fuego y explosivos, y ha sido golpeado desde sus estructuras de mando, sicariato, finanzas y logística.

Entre los resultados más relevantes se destaca el del 2024 cuando fue capturado alias Maracucho o Pedrito, segundo al mando de ‘Satanás’; así como otros cabecillas clave como ‘Gocho’, jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, sicario de la organización.

Durante 2025, las autoridades lograron la captura de ‘Hendry’, dedicado a la extorsión, y de su pareja sentimental, quien cumplía funciones como jefe de finanzas, además de ‘La Pure’, cabecilla dedicada al secuestro extorsivo.

El golpe más reciente se dio en 2026, cuando siete integrantes más de ‘Satanás’ fueron capturados y enviados a prisión, entre ellos alias ‘Bill’, encargado de coordinar amenazas, ataques armados y extorsiones contra comerciantes, principalmente en las localidades de Bosa y Kennedy.

“Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Durante estos operativos se incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, estupefacientes, celulares, panfletos extorsivos y motocicletas utilizadas para cometer atentados, impactando de manera directa las finanzas de esta organización criminal, con afectaciones cercanas a 200 millones de pesos mensuales.