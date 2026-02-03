“Así es muy difícil”: Alcalde Galán cuestionó a juez que dejó a dos presuntos fleteros en libertad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó a un juez que dejó en libertad a dos presuntos fleteros capturados en flagrancia en Fontibón con armas de fuego el pasado 2 de febrero de 2026.

Galán señaló que la policía arriesga su vida para atrapar a los delincuentes, pero los jueces los liberan, reflejando una crisis de seguridad en la ciudad. “Les hizo un registro y les encontró armas de fuego que se podían utilizar y que estaban cargadas. Fueron capturados y llevados ante la justicia y un juez los dejó en libertad así es muy difícil”, señaló el alcalde.

En un video en redes sociales, el alcalde Galán narró como la Policía identificó a una banda de fleteros, los siguió y los capturó a punto de cometer un nuevo delito. Sin embargo, quedaron en libertad.

“Es momento de dar un debate a fondo sobre el sistema y la ley penal. Esto no puede seguir pasando”, aseguró el mandatario local.

Los sujetos, de 22 y 24 años, fueron sorprendidos merodeando un centro comercial en la localidad de Fontibón. Según el reporte oficial, los delincuentes portaban armas de fuego y estaban ‘cazando’ a ciudadanos que retiraban grandes sumas de dinero de una entidad bancaria del sector.

“Se ve claramente a unos delincuentes cometiendo un fleteo el pasado mes de enero en Bogotá. La Policía los identificó; por lo menos habían cometido cuatro hechos como estos, violentos y con armas. Los tenía pisteados y los encontró antes de que cometieran otro hurto”, afirmó Galán a través de su cuenta de X.

El argumento del abogado fue que los jóvenes no tenían antecedentes vigentes; sin embargo, la base de datos de la institución contradice esta versión.

Uno de los detenidos por fleteo presenta anotaciones judiciales previas por tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado, e incluso fuga de presos, un prontuario que parece no haber sido suficiente para dictar medida de aseguramiento.