Bogotá

“Así es muy difícil”: Alcalde Galán cuestionó a juez que dejó a dos presuntos fleteros en libertad

A pesar de que la Policía presentó pruebas contundentes, incluyendo el decomiso de dos revólveres, un taxi y motocicletas usadas para el crimen, un juez de control de garantías decidió dejarlos libres.

Secretario de Seguridad, César Restrepo y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Secretaría de Seguridad.

Secretario de Seguridad, César Restrepo y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Secretaría de Seguridad.

Juan Carlos González

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó a un juez que dejó en libertad a dos presuntos fleteros capturados en flagrancia en Fontibón con armas de fuego el pasado 2 de febrero de 2026.

Galán señaló que la policía arriesga su vida para atrapar a los delincuentes, pero los jueces los liberan, reflejando una crisis de seguridad en la ciudad. “Les hizo un registro y les encontró armas de fuego que se podían utilizar y que estaban cargadas. Fueron capturados y llevados ante la justicia y un juez los dejó en libertad así es muy difícil”, señaló el alcalde.

En un video en redes sociales, el alcalde Galán narró como la Policía identificó a una banda de fleteros, los siguió y los capturó a punto de cometer un nuevo delito. Sin embargo, quedaron en libertad.

“Es momento de dar un debate a fondo sobre el sistema y la ley penal. Esto no puede seguir pasando”, aseguró el mandatario local.

Los sujetos, de 22 y 24 años, fueron sorprendidos merodeando un centro comercial en la localidad de Fontibón. Según el reporte oficial, los delincuentes portaban armas de fuego y estaban ‘cazando’ a ciudadanos que retiraban grandes sumas de dinero de una entidad bancaria del sector.

“Se ve claramente a unos delincuentes cometiendo un fleteo el pasado mes de enero en Bogotá. La Policía los identificó; por lo menos habían cometido cuatro hechos como estos, violentos y con armas. Los tenía pisteados y los encontró antes de que cometieran otro hurto”, afirmó Galán a través de su cuenta de X.

El argumento del abogado fue que los jóvenes no tenían antecedentes vigentes; sin embargo, la base de datos de la institución contradice esta versión.

Uno de los detenidos por fleteo presenta anotaciones judiciales previas por tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado, e incluso fuga de presos, un prontuario que parece no haber sido suficiente para dictar medida de aseguramiento.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad