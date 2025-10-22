Las localidades más inseguras para vivir en Bogotá, según reporte de robos a viviendas en 2025( Thot )

Bogotá

Según un informe realizado por la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante el mes de septiembre en Bogotá, se dieron 524 robos a viviendas, 21 casos más que los reportados en el mismo mes de 2024. Esto significa, que diariamente, se realizaron alrededor de 17 hurtos de este tipo en la capital del país.

Según estos datos, en la ciudad más grande y habitada de Colombia, hubo alrededor de 1 robo a una vivienda diferente cada 1,4 horas. Sin embargo, a pesar de este incremento que se dio el pasado mes, en lo que va de 2025, se han reportado 35 casos menos de este tipo de delitos en la ciudad. Siendo febrero y mayo, los meses que menos hurtos a hogares fueron reportados.

Día de la semana que hay más robos a viviendas

A pesar de que muchas personas pueden pensar que hay días de la semana que representan un riesgo de robo mayor, las estadísticas muestran lo contrario, de hecho, casi cualquier día tiene la misma probabilidad de que se realice un hurto a una vivienda. Los datos son los siguientes:

Lunes: 12,49% de probabilidad.

de probabilidad. Martes: 13,78% de probabilidad.

de probabilidad. Miércoles: 14,55% de probabilidad.

de probabilidad. Jueves: 14,85% de probabilidad.

de probabilidad. Viernes: 16,23% de probabilidad.

de probabilidad. Sábado: 15,91% de probabilidad.

de probabilidad. Domingo: 12,19% de probabilidad.

Rango del día cuando hay más robos a viviendas

A diferencia de los días de la semana en que hay más porcentaje de robos reportados, en cuanto a los horarios en que se dieron estos hechos, sí hay datos que reflejan una preferencia a la hora de cometer estos delitos, siendo las tardes, el momento menos común para llevarse a cabo estos hechos.

Madrugada: 29.23%

Mañana: 27.04%

Tarde: 18.7%

Noche: 25.02%

Según los datos, es notorio que las madrugadas son los horarios en los que más se dan estos hurtos, pues los delincuentes, aprovechan que las personas se encuentran descansando para llevar a cabo sus robos.

Además, en el informe también se establece que según los reportes de 2025, los lunes en la madrugada, los sábados en la madrugada y los viernes en la noche, son los escenarios preferidos para estos hechos. Mientras que los domingos por la tarde, son los momentos de menor actividad para estos delitos.

¿Cuáles son las localidades donde se reportan más robos a viviendas?

En el informe realizado por la secretaria, que recopila los reportes de enero a septiembre de 2025, se establecieron también las localidades donde se llevaron a cabo más hurtos a viviendas, clasificándose de la siguiente forma:

Suba con 583 reportes Engativá con 509 reportes Kennedy con 389 reportes Usaquén con 388 reportes

Las localidades con menos robos a viviendas en 2025

Mientras tanto, las localidades en las que se reportaron menos delitos de esta categoría fueron:

Candelaria con 28 reportes Antonio Nariño con 59 reportes Tunjuelito con 75 reportes Santa Fe con 104 reportes

Reportes en septiembre de 2025

Por otro lado, si hablamos tan solo de los reportes realizados en el mes de septiembre de 2025, la localidad de Kennedy tuvo más robos a viviendas con 35 reportes, y Candelaria, fue la más segura en este sentido, con 0 reportes.

