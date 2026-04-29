Más de 475 vehículos robados se han recuperado en Cundinamarca. Foto: suministrada.

Del 1 de enero al 29 de abril las autoridades en Cundinamarca han recuperado 474 automotores que habían sido robados en diferentes municipios.

Entre esos, 142 vehículos y 332 motocicletas que fueron devueltos a sus víctimas en el marco del Plan Odisea organizado por la Policía de Cundinamarca.

Entre los resultados operativos más relevantes, se encuentra la recuperación de una grúa y un tractocamión en zona rural de Tausa, tras un procedimiento activado en Cucunubá.

“Esto logra contener hoy el resultado de automotores hurtados que en el mismo periodo han sido 302 de lo cuales 74 vehículos y 228 motocicletas”, indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Hurto a vehículos en Cundinamarca

Asimismo destacó la reducción del hurto de automotores en un 17 % en 2026 y las autoridades, que han intensificado operativos en los municipios críticos con 67 capturas relacionadas con este delito.

El comparativo anual refleja una reducción del 21 % en el hurto de vehículos (20 casos menos) y del 12 % en motocicletas (30 casos menos).

“Los más robados en Cundinamarca por marca son el Chevrolet Sail y el Kia Picanto, en motocicletas son AKT y Bajaj entre 100 a 200 centímetros cúbicos”, agregó Rey.

Los municipios de Soacha, Girardot, Fusagasugá, Villeta, Madrid y Facatativá concentran la mayor cantidad de casos, los cuales se presentan, en su mayoría, en zonas urbanas, sectores comerciales y áreas residenciales.

Adicionalmente, las modalidades más frecuentes incluyen el “halado”, el factor de oportunidad, el atraco y la estafa mediante vehículos regrabados o “gemeleados”.

Desarticulación de ‘Los Rengos’

Entre los logros de este año se conoció la captura de seis integrantes del grupo delincuencial “Los Rengos”, señalados de participar en hurtos mediante la modalidad de falso servicio en la región del Tequendama y Sumapaz.

“Después de cuatro meses de investigación, que hoy en día nos permite imputar con por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, porte y tráfico de armas y concierto para delinquir.

El operativo se realizó a nivel nacional en Bogotá, en el departamento de Sucre y Tolima.