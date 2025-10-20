¿Se redujo el hurto en Bogotá? Autoridades reportan 2.660 casos menos en comparación con el 2024

En lo que va corrido del año y de acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se ha reducido el hurto a comercios en un 25% en comparación con el 2024, año en el que se reportaron 7 mil 788 casos.

De igual manera y según las cifras entregadas por las autoridades, el año que más ha registrado denuncias en relación con este delito, fue el 2019 con aproximadamente 13 mil 100 casos, seguido del 2018 que reportó 12 mil 834.

Otros delitos que también se han reducido, según las autoridades, son: el homicidio, el hurto a personas, residencias y motocicletas.